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    Anthony Gordon tỏa sáng giúp ĐT Anh dẫn trước Argentina tại bán kết World Cup 2026

    Tuệ Nhân16/07/2026 04:58

    Bàn thắng ở phút 55 của Anthony Gordon giúp ĐT Anh dẫn trước Argentina 1-0 tại bán kết World Cup 2026, khẳng định giá trị bản hợp đồng 80 triệu euro của Barca.

    Trận bán kết World Cup 2026 giữa ĐT Anh và Argentina đã diễn ra với sự căng thẳng tột độ đúng như kỳ vọng của người hâm mộ toàn cầu. Trong một thế trận giằng co, khoảnh khắc bùng nổ của Anthony Gordon ở phút 55 đã trở thành bước ngoặt quan trọng, giúp "Tam sư" vươn lên dẫn trước đối thủ kình địch đến từ Nam Mỹ.

    Khoảnh khắc ngôi sao của tân binh Barca

    Sau hiệp một thi đấu đầy toan tính và không có bàn thắng nào được ghi, ĐT Anh bắt đầu đẩy cao nhịp độ trong hiệp hai. Phút 55, từ một tình huống triển khai bóng mạch lạc, Morgan Rogers thực hiện đường tạt bóng có điểm rơi cực kỳ chuẩn xác vào vòng cấm địa Argentina.

    Anthony Gordon ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho ĐT Anh trước Argentina tại bán kết World Cup 2026
    Anthony Gordon tỏa sáng đúng lúc để mang về lợi thế cho Tam sư.

    Anthony Gordon, cầu thủ vừa hoàn tất bản hợp đồng bom tấn trị giá 80 triệu euro sang Barcelona, đã chứng minh tại sao anh là niềm hy vọng mới của bóng đá Anh. Gordon băng vào đón bóng thông minh trước khi tung cú dứt điểm một chạm đầy hiểm hóc. Bóng găm thẳng vào góc dưới bên trái khung thành trong sự bất lực hoàn toàn của thủ môn Argentina, mở tỷ số 1-0 cho ĐT Anh.

    Gordon ghi bàn thắng quan trọng giúp ĐT Anh dẫn trước Argentina

    Sự bế tắc của Lionel Messi và đồng đội

    Bàn thua bất ngờ khiến Argentina phải dồn toàn lực lên tấn công. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kỷ luật của HLV ĐT Anh, Lionel Messi và các đồng đội đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của siêu sao đang khoác áo số 10 khi chứng kiến đội nhà bị dẫn trước trong một trận cầu có tính chất sinh tử.

    Morgan Rogers kiến tạo cho Anthony Gordon ghi bàn vào lưới Argentina
    Sự kết nối giữa Rogers và Gordon đã tạo nên bàn thắng quý như vàng cho ĐT Anh.

    Pha lập công của Gordon không chỉ mang lại lợi thế về mặt tỷ số mà còn giúp ĐT Anh làm chủ hoàn toàn tâm lý trận đấu. Với mức giá 80 triệu euro, cựu sao Newcastle đang cho thấy anh xứng đáng tới từng xu mà Barca đã bỏ ra, đồng thời trở thành nhân tố không thể thay thế trong chiến dịch chinh phục cúp vàng của người Anh tại World Cup 2026.

    Chùm ảnh khoảnh khắc Anthony Gordon xé lưới Argentina:

    Toàn cảnh pha ghi bàn của Anthony Gordon tại bán kết World Cup 2026
    Cận cảnh cú dứt điểm của Gordon khiến thủ môn Argentina bất lực
    Niềm vui của các cầu thủ ĐT Anh sau bàn thắng mở tỷ số

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      Anthony Gordon tỏa sáng giúp ĐT Anh dẫn trước Argentina tại bán kết World Cup 2026
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