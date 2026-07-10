Anthony Gordon: Từ tiếng chửi thề tại Azteca đến linh hồn mới của tuyển Anh Vượt qua nỗi thất vọng EURO 2024, Anthony Gordon đang chứng minh giá trị 60,7 triệu bảng bằng tinh thần thép và khát vọng tự hoàn thiện dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Tại sân vận động Azteca rực lửa, nơi độ cao và áp lực khán giả có thể bẻ gãy bất kỳ ý chí nào, Anthony Gordon đã đứng đó và mỉm cười trước lời chửi thề của Javier Aguirre. Đó không chỉ là một khoảnh khắc hài hước; đó là biểu tượng cho sự lỳ lợm của một cầu thủ đang biến nghịch cảnh thành thứ nhiên liệu tinh khiết nhất để vươn tới đỉnh cao thế giới.

Bản hợp đồng triệu bảng bắt đầu bằng khát vọng vượt lên số phận. Ảnh: Getty.

Bản năng thép từ những con phố nghèo Liverpool

Anthony Gordon không lạ lẫm với sự khắc nghiệt. Sinh ra tại Norris Green và lớn lên ở Walton, những khu vực lao động nghèo tại Liverpool, tiền vệ 25 tuổi này đã sớm rèn luyện được bản lĩnh để sinh tồn. Chính cái gốc rễ ấy đã giúp anh đón nhận lời văng tục "Fuck you" từ HLV trưởng tuyển Mexico với một thái độ đầy ngạo nghễ.

"Tôi coi đó như một lời khen ngợi," Gordon chia sẻ sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Mexico tại vòng 16 đội World Cup 2026. Trong một trận đấu mà tuyển Anh phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Jarell Quansah, Gordon vẫn rực sáng với một đường kiến tạo và một quả phạt đền mang về cho Harry Kane. Khả năng bứt tốc dọc hành lang biên và sự điềm tĩnh trong các pha xử lý cuối cùng đã biến anh thành nỗi khiếp sợ của hàng thủ El Tri.

Aguirre chửi thề, cầu thủ tuyển Anh chỉ bật cười đáp lại. Ảnh: Tribuna.com, BBC

Hành trình chuộc lỗi và sự kiên nhẫn với số áo 18

Ít ai biết rằng, động lực lớn nhất của Gordon tại kỳ World Cup này bắt nguồn từ nỗi đau EURO 2024 - nơi anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 1 phút. Thay vì từ bỏ, anh chọn mặc lại chiếc áo số 18 để tự nhắc nhở mình về thất bại đó. "Mùa hè năm 2024 là một sự lãng phí, và tôi ở đây để sửa chữa mọi thứ," anh khẳng định.

Dù khởi đầu giải đấu không như ý khi phải dự bị cho Marcus Rashford, Gordon đã chứng minh tại sao Barcelona phải chi ra 60,7 triệu bảng để đưa anh về từ Newcastle. Sự bùng nổ khi vào sân thay người trong trận gặp CHDC Congo đã thay đổi hoàn toàn cục diện bảng đấu và vị thế của chính anh trong mắt Thomas Tuchel.

Tham vọng lớn nhất là trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Ảnh: Mirror.

Triết lý "Mục đích cao cả" của Thomas Tuchel

Dưới bàn tay nhào nặn của Thomas Tuchel, Gordon không chỉ là một máy chạy thuần túy. Anh đang thấm nhuần triết lý đặt tập thể lên trên cái tôi cá nhân. Tuchel đã biến tuyển Anh thành một khối thống nhất, nơi mỗi cầu thủ đều sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu chung.

"Mọi thứ đối với ông ấy đều hướng về một mục đích cao cả hơn," Gordon nói về người thầy của mình. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý đã giúp tuyển Anh vượt qua rào cản thể chất khủng khiếp tại Mexico City, nơi không khí loãng khiến các cầu thủ phải hít thở khó khăn ngay cả khi đang ngồi trong phòng khách sạn.

Thomas Tuchel đặt mục tiêu tập thể lên trên mọi cái tôi. Ảnh: Getty Images.

Barcelona và khát vọng tự hoàn thiện không ngừng

Việc chuyển đến Barcelona không chỉ là một bước tiến về tài chính hay danh tiếng. Với Gordon, đó là cơ hội để học một ngôn ngữ mới, tiếp cận một nền văn hóa bóng đá mới và thách thức giới hạn trí tuệ của bản thân. Hình ảnh Gordon trả lời phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha trong ngày ra mắt đã gây ấn tượng mạnh với các Cules, cho thấy sự nghiêm túc trong việc hòa nhập.

Barcelona chỉ là cột mốc mới của hành trình tự hoàn thiện. Ảnh: FC Barcelona.

Trước mắt Gordon và các đồng đội là trận tứ kết đầy thử thách với Na Uy tại Miami. Tuy nhiên, thay vì mơ mộng về chiếc cúp vàng, Gordon chọn cách tập trung vào quá trình. Với anh, bóng đá là một cuộc hành trình tự khám phá, nơi mỗi trận đấu là một trang sách mới cần được viết bằng sự nỗ lực tối đa.

Điều quan trọng nhất luôn là cách bạn tiến lên. Ảnh: Getty Images.

Từ vùng nghèo khó Norris Green đến ánh đèn sân khấu World Cup và Camp Nou, Anthony Gordon đang chứng minh rằng: khi một cầu thủ sở hữu cả tài năng lẫn một tinh thần không biết khuất phục, giới hạn duy nhất chính là bầu trời.