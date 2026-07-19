AOC ra mắt bộ đôi màn hình ultrawide 34 inch: Sự giao thoa giữa gaming 250Hz và hiệu suất làm việc AOC vừa trình làng hai mẫu màn hình CU34G4CA và CU34G4ZCA với độ phân giải WQHD, tần số quét lên tới 250Hz cùng tích hợp KVM switch và sạc USB-C 90W, phục vụ nhu cầu giải trí và làm việc hybrid.

Thương hiệu AOC vừa mở rộng dòng sản phẩm màn hình siêu rộng (ultrawide) với hai model mới là CU34G4CA và CU34G4ZCA. Đây là những thiết bị được thiết kế theo triết lý đa dụng, kết hợp giữa thông số kỹ thuật mạnh mẽ cho game thủ chuyên nghiệp và các tính năng hỗ trợ năng suất cao cho môi trường làm việc hiện đại.

Hai mẫu màn hình ultrawide mới từ AOC hướng đến cả game thủ và người dùng văn phòng.

Thông số kỹ thuật và công nghệ hiển thị

Cả hai mẫu màn hình đều sở hữu kích thước 34 inch với tấm nền Fast VA có độ cong 1500R, mang lại trải nghiệm thị giác bao quát và chân thực. Độ phân giải WQHD (3440 x 1440) cùng tỉ lệ khung hình 21:9 cung cấp không gian hiển thị rộng rãi, đặc biệt hữu ích cho việc chia đôi màn hình để đa nhiệm hoặc tăng góc nhìn trong các tựa game hành động.

Về chất lượng hiển thị, bộ đôi này đạt chứng nhận DisplayHDR 400, đảm bảo độ tương phản tốt và màu sắc sống động. Công nghệ Adaptive-Sync cũng được tích hợp để loại bỏ hiện tượng xé hình, giúp khung hình mượt mà hơn trong các tình huống chuyển động nhanh.

Sự khác biệt về tần số quét và khả năng kết nối

Mặc dù chia sẻ nhiều đặc điểm chung, CU34G4CA và CU34G4ZCA được phân cấp rõ rệt dựa trên tốc độ làm tươi và chuẩn kết nối. Model CU34G4CA cung cấp tần số quét 180Hz, trong khi CU34G4ZCA cao cấp hơn đạt mức 240Hz và có khả năng ép xung lên đến 250Hz.

Sự khác biệt còn nằm ở cổng HDMI. Phiên bản CU34G4ZCA sử dụng hai cổng HDMI 2.1 với công nghệ FRL (Fixed Rate Link), cho phép truyền tải băng thông cao hơn để đáp ứng tần số quét cực nhanh. Trong khi đó, phiên bản CU34G4CA trang bị hai cổng HDMI 2.0 tiêu chuẩn.

Hệ thống cổng kết nối đa dạng hỗ trợ cả gaming và làm việc.

Thông số AOC CU34G4CA AOC CU34G4ZCA Kích thước / Độ cong 34 inch / 1500R 34 inch / 1500R Độ phân giải 3440 x 1440 (WQHD) 3440 x 1440 (WQHD) Tần số quét 180Hz 240Hz (OC 250Hz) Cổng HDMI 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 (FRL) USB-C Power Delivery 90W 90W Tính năng bổ sung KVM Switch, DisplayPort 1.4 KVM Switch, DisplayPort 1.4

Tối ưu cho làm việc hybrid và công thái học

Điểm nhấn đáng chú ý trên cả hai mẫu màn hình là khả năng hỗ trợ công việc. Cổng USB-C hỗ trợ giao thức Power Delivery lên đến 90W, cho phép người dùng vừa truyền hình ảnh, dữ liệu, vừa sạc pin cho laptop chỉ thông qua một sợi cáp duy nhất. Điều này giúp tối giản không gian bàn làm việc.

Bên cạnh đó, bộ chuyển mạch KVM (Keyboard, Video, Mouse) tích hợp cho phép điều khiển nhiều hệ thống máy tính khác nhau chỉ bằng một bộ bàn phím và chuột duy nhất. Các tính năng bảo vệ mắt như công nghệ Flicker-Free (chống nhấp nháy) và chế độ Low Blue Mode (giảm ánh sáng xanh) cũng được trang bị để giảm mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Chân đế linh hoạt cho phép điều chỉnh độ cao, độ nghiêng và xoay.

Về mặt thiết kế, AOC chú trọng đến sự thoải mái của người dùng với chân đế công thái học, hỗ trợ điều chỉnh độ cao, độ nghiêng và xoay linh hoạt. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh các thiết lập thông qua phần mềm G-Menu của AOC.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Theo công bố từ AOC, bộ đôi màn hình này sẽ có mặt tại thị trường Vương quốc Anh vào tháng 08/2026. Mẫu CU34G4CA có giá niêm yết là 289,99 Bảng Anh, trong khi mẫu cao cấp CU34G4ZCA có giá 329,99 Bảng Anh. Kế hoạch ra mắt tại thị trường Châu Âu cũng dự kiến diễn ra cùng thời điểm, trong khi thông tin về các khu vực khác như Mỹ vẫn chưa được tiết lộ.