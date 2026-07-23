Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông ngày 23/07/2026: Có khả năng mạnh lên thành bão Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh về phía Đông Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão vào ngày 25/07/2026, gây gió mạnh cấp 8 và sóng lớn cao đến 4m.

Sáng ngày 23/07/2026, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Phi-líp-pin và có xu hướng di chuyển nhanh về hướng Biển Đông. Dự báo trong 48 giờ tới, hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão, gây thời tiết xấu và rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển dự báo của áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Phi-líp-pin.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới lúc 07 giờ ngày 23/07/2026

Hồi 07 giờ ngày 23/07/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Hiện tại, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo diễn biến trong 24 đến 48 giờ tới

Trong 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng tăng tốc và mạnh dần lên. Cụ thể:

Đến 07 giờ ngày 24/07/2026: Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tại 18,0N-124,2E; cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 .

Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tại 18,0N-124,2E; cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh . Đến 07 giờ ngày 25/07/2026: Tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão tại 20,7N-119,4E; trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai trên biển

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ chịu tác động trực tiếp của gió mạnh và sóng lớn:

Gió mạnh: Từ đêm 24/07/2026, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 .

Từ đêm 24/07/2026, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh . Sóng biển: Độ cao sóng từ 2,0-4,0m , biển động mạnh.

Độ cao sóng từ , biển động mạnh. Vùng nguy hiểm (trong 24-48 giờ tới): Vĩ tuyến 18,50N-22,50N; phía Đông kinh tuyến 117,50E.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Khuyến cáo an toàn

Tất cả tàu thuyền đang hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân và các phương tiện vận tải biển cần thường xuyên theo dõi diễn biến để chủ động phòng tránh, tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bản tin tiếp theo dự kiến được phát lúc 14h00 ngày 23/07/2026.