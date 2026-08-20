Áp thấp nhiệt đới, giật cấp 8, ở phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc; 111,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng tây, tốc độ 5-10km/giờ.
Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới):
|Thời điểm dự báo
|Hướng, tốc độ
|Vị trí
|Cường độ
|Vùng nguy hiểm
|Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)
|7 giờ
ngày 21/8
|Tây, 5-10 km/h
|19,8 độ bắc-110,0 độ đông; trên đất liền phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc)
|Cấp 6, giật cấp 8
|18,5-21,0 độ bắc; 109,0-112,5 độ đông
|Cấp 3: vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc Biển Đông
|7 giờ
ngày 22/8
|Tây tây bắc, khoảng 5km/giờ
|20,3 độ bắc-109,0 độ đông; trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ
|Có khả năng mạnh thêm.
Cấp 6-7, giật cấp 9
|19,0-21,5 độ bắc; 108,0-111,0 độ đông
|Cấp 3: vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ
Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 3-5km.
Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-4m; biển động mạnh. Từ ngày 21/8, vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m; biển động mạnh.
Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m; biển động.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.