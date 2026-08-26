Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4 ngày 26/08/2026: Vịnh Bắc Bộ đối mặt gió giật cấp 9 Bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ trong ngày 26/08/2026, gây sóng cao 2-4m, gió giật cấp 9 và nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền.

Chiều 25/08/2026, bão số 4 đã chính thức suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ đối mặt với gió mạnh, dông lốc nguy hiểm cùng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới trên khu vực Vịnh Bắc Bộ

Vào hồi 16 giờ ngày 25/08/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất: Gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9 .

Gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt . Hướng và tốc độ di chuyển: Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới

Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển và có xu thế giảm dần cường độ khi tiến vào đất liền:

Thời điểm dự báo: 16 giờ ngày 26/08/2026.

16 giờ ngày 26/08/2026. Hướng và tốc độ: Di chuyển theo hướng Đông Bắc , tốc độ khoảng 10 km/h .

Di chuyển theo hướng , tốc độ khoảng . Vị trí tâm áp thấp: Khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc - 110,3 độ Kinh Đông , trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Khoảng , trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ: Suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió giảm xuống dưới cấp 6 .

Suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió giảm xuống dưới . Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc ; phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông .

Phía Bắc vĩ tuyến ; phía Đông kinh tuyến . Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 áp dụng cho toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ).

Dự báo tác động và khuyến cáo an toàn trên biển

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, thời tiết trên các vùng biển chuyển biến xấu và tiềm ẩn nhiều rủi ro: