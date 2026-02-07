Áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông ngày 02/07/2026: Có khả năng mạnh lên thành bão Sáng 02/07/2026, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa 240km, sức gió giật cấp 9. Dự báo hình thái này tiếp tục mạnh lên thành bão khi tiến về phía đảo Hải Nam.

Hiện nay, một vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông và có xu hướng gia tăng cường độ. Theo ghi nhận mới nhất, hình thái này đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng cao sẽ mạnh lên thành bão trong vòng 24 giờ tới, gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới hồi 07 giờ ngày 02/07/2026

Vào hồi 07 giờ ngày 02/07/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông. Khoảng cách hiện tại cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9 .

Cấp 7 (50-61 km/h), . Hướng di chuyển: Tây Tây Bắc.

Tây Tây Bắc. Tốc độ: Khoảng 25 km/h.

Dự báo diễn biến trong 24 đến 48 giờ tới

Áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ tiếp tục giữ hướng di chuyển và gia tăng cường độ đáng kể trên biển. Cụ thể:

Đến 07 giờ ngày 03/07/2026: Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Vị trí tâm tại 18,1N-110,9E, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Vị trí tâm tại 18,1N-110,9E, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11-12. Đến 07 giờ ngày 04/07/2026: Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h. Vị trí tâm tại 20,1N-108,7E, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có xu hướng suy yếu dần.

Cảnh báo tác động nguy hiểm trên biển

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, tình trạng thời tiết xấu sẽ diễn ra trên diện rộng tại các vùng biển phía Bắc:

Gió mạnh và sóng lớn: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm ) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh. Vùng gần tâm bão: Từ chiều ngày 02/07, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11-12. Sóng biển có thể cao từ 3,0-5,0m, khiến biển động rất mạnh.

Khuyến cáo an toàn

Tất cả tàu thuyền, các hoạt động nuôi trồng thủy sản và các công trình trên biển trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động trực tiếp của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân và thuyền trưởng cần chủ động theo dõi các bản tin tiếp theo để có phương án trú tránh an toàn.

Bản tin tiếp theo dự kiến sẽ được phát lúc 14h00 ngày 02/07/2026.