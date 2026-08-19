Áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông ngày 19/08/2026: Gió mạnh cấp 6, sóng cao đến 3,5m Hồi 01h ngày 19/08/2026, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông mạnh cấp 6, giật cấp 8, gây sóng biển cao 2,0-3,5m và biển động mạnh.

Rạng sáng ngày 19/08/2026, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát bản tin cảnh báo áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông. Thời tiết vùng biển này đang diễn biến xấu với gió mạnh, sóng lớn và nguy cơ dông lốc cao.

Sơ đồ vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới

Hồi 01 giờ ngày 19/08/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 6 (39–49 km/h), giật cấp 8 .

Cấp 6 (39–49 km/h), . Hướng di chuyển: Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo diễn biến trong 24 đến 72 giờ tới

Diễn biến của áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới được cơ quan khí tượng nhận định như sau:

Trong 24 đến 48 giờ tới: Tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và ảnh hưởng đến vùng biển Bắc Biển Đông.

Tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và ảnh hưởng đến vùng biển Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo: Áp thấp nhiệt đới chuyển hướng di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Cảnh báo tác động trên biển

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông chịu tác động trực tiếp từ hình thái thời tiết nguy hiểm này:

Gió mạnh và sóng lớn: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 ; sóng biển cao 2,0–3,5m , biển động.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh ; sóng biển cao , biển động. Rủi ro thiên tai: Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Khuyến cáo an toàn

Ngư dân và phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc với đất liền và tìm nơi tránh trú an toàn để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Bản tin phát lúc: 02h00 ngày 19/08/2026. Bản tin tiếp theo được phát lúc 08h00 ngày 19/08/2026.