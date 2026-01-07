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    Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày 01/07/2026: Cảnh báo mạnh lên thành bão

    Tuệ Nhân01/07/2026 20:25

    Hồi 19 giờ ngày 01/07/2026, tâm áp thấp nhiệt đới cách Hoàng Sa khoảng 160km về phía Đông, sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 và có khả năng mạnh thêm thành bão.

    Hồi 19 giờ ngày 01/07/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

    Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 20h00 ngày 01/07/2026
    Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 20h00 ngày 01/07/2026

    Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới

    Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên thành bão và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Diễn biến cụ thể như sau:

    • Đến 19 giờ ngày 02/07/2026: Tâm bão ở khoảng 16,9N-113,0E; trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Đông. Cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.
    • Đến 19 giờ ngày 03/07/2026: Tâm bão ở khoảng 18,9N-110,2E; trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11-12.

    Cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển

    • Trong 24 giờ tới: Vĩ tuyến 14,5N-18,0N; Kinh tuyến 112,0E-117,0E.
    • Từ 24 đến 48 giờ tới: Vĩ tuyến 16,0N-20,5N; Kinh tuyến 109,0E-114,0E.

    Dự báo tác động và cảnh báo rủi ro

    Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục có diễn biến phức tạp.

    Gió mạnh và sóng lớn trên biển

    Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động mạnh.

    Từ ngày 02/07/2026, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, khiến biển động rất mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

    Cấp độ rủi ro thiên tai

    Cơ quan khí tượng cảnh báo Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

    Bản tin tiếp theo được phát lúc 02h00 ngày 02/07/2026.

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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          Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày 01/07/2026: Cảnh báo mạnh lên thành bão
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