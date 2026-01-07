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    Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày 01/07/2026: Dự báo mạnh lên thành bão gần Hoàng Sa

    Tuệ Nhân01/07/2026 09:20

    Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển hướng Tây Tây Bắc với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 48 giờ tới, hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông.

    Sáng nay, ngày 01/07/2026, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông đã chính thức mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hình thái này đang có xu hướng mạnh thêm và có khả năng chuyển hóa thành bão trong những ngày tới.

    Hiện trạng áp thấp nhiệt đới lúc 07 giờ ngày 01/07/2026

    Vào hồi 07 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới được xác định tại khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển phía Đông Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

    • Sức gió mạnh nhất: Cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.
    • Hướng di chuyển: Tây Tây Bắc.
    • Tốc độ: Khoảng 10km/h.
    TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

    Dự báo diễn biến trong 24 đến 48 giờ tới

    Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển và tăng tốc độ, đồng thời cường độ tiếp tục được tăng cường.

    Dự báo đến 07 giờ ngày 02/07/2026

    • Vị trí: 15,8N-115,2E; trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông.
    • Cường độ: Cấp 7, giật cấp 8.
    • Tốc độ di chuyển: 15-20 km/h theo hướng Tây Tây Bắc.
    • Vùng nguy hiểm: Từ vĩ độ 14,0N-17,5N; phía Đông kinh tuyến 114,0E.

    Dự báo đến 07 giờ ngày 03/07/2026

    • Vị trí: 17,8N-112,2E; trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa.
    • Cường độ: Có khả năng mạnh lên thành bão, sức gió cấp 8-9, giật cấp 12.
    • Tốc độ di chuyển: 15-20 km/h theo hướng Tây Bắc.
    • Vùng nguy hiểm: Từ vĩ độ 14,0N-20,0N; từ kinh tuyến 111,0E-116,0E.

    Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão dự kiến tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ trung bình 15-20km/h.

    Cảnh báo tác động nguy hiểm trên biển

    Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, khu vực Biển Đông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:

    • Gió mạnh: Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10.
    • Sóng lớn: Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Riêng vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sóng cao từ 3,0-4,0m, khiến biển động mạnh.
    • Rủi ro thiên tai: Cấp độ rủi ro được cảnh báo ở Cấp 3 đối với phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

    Khuyến cáo: Tất cả tàu thuyền đang hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân và thuyền trưởng cần thường xuyên cập nhật diễn biến để có phương án trú tránh an toàn.

    Bản tin tiếp theo dự kiến được phát lúc 14h00 ngày 01/07/2026.

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          Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày 01/07/2026: Dự báo mạnh lên thành bão gần Hoàng Sa
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