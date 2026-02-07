Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày 02/07/2026: Có khả năng mạnh lên thành bão Hồi 1h ngày 02/07/2026, áp thấp nhiệt đới cách Hoàng Sa 400km với sức gió giật cấp 9. Dự báo hình thái này di chuyển hướng Tây Bắc và mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Vào rạng sáng ngày 02/07/2026, một vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã chính thức mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo, hình thái này có xu hướng di chuyển về phía Tây Bắc và có khả năng cao sẽ mạnh lên thành bão trong vòng 24 giờ tới, gây ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển phía Bắc.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới hồi 01h ngày 02/07/2026

Hồi 01 giờ ngày 02/07/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông. Tâm áp thấp hiện cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9 .

Cấp 7 (50-61 km/h), . Hướng di chuyển: Tây Bắc.

Tây Bắc. Tốc độ: Khoảng 25 km/h.

TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG

Dự báo diễn biến trong 24 đến 48 giờ tới

Trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục duy trì hướng di chuyển Tây Bắc và có diễn biến cường độ phức tạp:

Dự báo đến 01h ngày 03/07/2026

Hướng di chuyển: Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Vị trí: 17,5N - 111,9E; trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa .

17,5N - 111,9E; trên vùng biển phía Bắc . Cường độ: Có khả năng mạnh lên thành bão , sức gió cấp 8, giật cấp 10 .

Có khả năng , sức gió . Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 16,0N - 18,5N; Kinh tuyến 110,0E - 116,0E.

Vĩ tuyến 16,0N - 18,5N; Kinh tuyến 110,0E - 116,0E. Rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Dự báo đến 01h ngày 04/07/2026

Hướng di chuyển: Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h. Vị trí: 18,4N - 110,6E; trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).

18,4N - 110,6E; trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Cường độ: Cấp 8, giật cấp 10 .

. Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 16,5N - 20,0N; Kinh tuyến 109,0E - 113,0E.

Vĩ tuyến 16,5N - 20,0N; Kinh tuyến 109,0E - 113,0E. Rủi ro thiên tai: Cấp 3 tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Cảnh báo tác động nguy hiểm trên biển

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, thời tiết trên biển diễn biến rất xấu:

Gió mạnh và sóng lớn: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh. Vùng tâm bão: Từ chiều ngày 02/07/2026, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3,0-5,0m, khiến biển động rất mạnh.

Khuyến cáo an toàn

Tất cả tàu thuyền đang hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động trực tiếp của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân và các phương tiện vận tải biển cần thường xuyên theo dõi tin dự báo, chủ động di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc tìm nơi trú tránh an toàn.

Bản tin tiếp theo dự kiến được phát lúc 08h00 ngày 02/07/2026.

Tin phát lúc: 02h00 ngày 02/07/2026.