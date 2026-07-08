Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày 07/08/2026: Vịnh Bắc Bộ gió giật cấp 8, biển động Áp thấp nhiệt đới đang ở vùng biển phía Đông Nam Bạch Long Vĩ ngày 07/08/2026, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và sóng lớn 2-4m tại Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông.

Chiều ngày 07/08/2026, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Biển Đông, di chuyển chậm và gây ra tình trạng biển động mạnh, sóng lớn cùng gió giật cấp 8 tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc, Giữa Biển Đông.

Bản đồ diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày 07/08/2026.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới

Trong 3 giờ qua, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển. Hồi 13 giờ ngày 07/08/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ.

Sức gió mạnh nhất: Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ) , giật cấp 8 .

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh , . Tình trạng di chuyển: Ít di chuyển trong những giờ qua.

Dự báo tác động trên biển trong 24 đến 48 giờ tới

Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta. Tuy nhiên, thời tiết trên các vùng biển trong 24 đến 48 giờ tới tiếp tục diễn biến xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động hàng hải.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ: Có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 ; sóng biển cao từ 1,5–2,5m , biển động.

Có gió mạnh ; sóng biển cao từ , biển động. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): Có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0–4,0m, biển động mạnh.

Khuyến cáo an toàn

Tàu thuyền đang hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Các phương tiện vận tải, tàu đánh bắt hải sản cần chủ động di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm hoặc tìm nơi tránh trú an toàn, duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng.

Bản tin phát lúc: 14h00 ngày 07/08/2026. Bản tin tiếp theo được phát lúc: 20h00 ngày 07/08/2026.