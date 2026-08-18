Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày 18/8/2026: Gió giật cấp 8, sóng cao tới 3,5m Sáng sớm 18/8/2026, vùng áp thấp ở phía Đông Bắc Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây gió giật cấp 8, sóng cao 2–3,5m và nguy cơ dông, lốc.

Sáng sớm nay (18/8/2026), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã chính thức mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hiện áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h, gây gió mạnh và sóng lớn trên biển.

Hiện trạng áp thấp nhiệt đới

Vào hồi 04 giờ ngày 18/8/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8°N; 117,8°E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Cường độ: Cấp 6 (39–49km/h), giật cấp 8.

Cấp 6 (39–49km/h), giật cấp 8. Hướng di chuyển: Hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo diễn biến trong 24 đến 48 giờ tới

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển và duy trì cường độ trong những ngày tới:

Dự báo đến 04 giờ ngày 19/8/2026: Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,9N-115,5E , trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8 . Vùng nguy hiểm trong khoảng 19,0-21,0N; 114,5-118,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng , trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ duy trì . Vùng nguy hiểm trong khoảng 19,0-21,0N; 114,5-118,5E. tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo đến 04 giờ ngày 20/8/2026: Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1N-113,4E, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 760 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trong khoảng 19,0-21,5N; 112,5-116,5E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Cảnh báo diễn biến từ 48 đến 72 giờ tới

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5–10km.

Dự báo tác động trên biển

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển chịu tác động có thời tiết nguy hiểm:

Gió mạnh và sóng lớn: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 ; sóng biển cao 2,0–3,5m , biển động.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh ; sóng biển cao , biển động. Nguy cơ đối với tàu thuyền: Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Khuyến cáo an toàn

Tất cả phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm cần chú ý theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động phòng tránh dông, lốc, gió mạnh và di chuyển về nơi tránh trú an toàn.

Tin phát lúc: 05h00 ngày 18/8/2026. Bản tin tiếp theo được phát lúc: 08h00 ngày 18/8/2026.