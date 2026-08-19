Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày 19/08/2026: Gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh Áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây 20-25km/h, gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và sóng cao đến 3,5m khu vực Bắc Biển Đông trong ngày 19/08/2026.

Hồi 07 giờ ngày 19/08/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới phát lúc 08h00 ngày 19/08/2026.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới

Trong 24 đến 48 giờ tới: Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25km/h. Từ 48 đến 72 giờ tới: Áp thấp nhiệt đới chuyển hướng, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Cảnh báo tác động gió mạnh và sóng lớn trên biển

Vùng biển ảnh hưởng: Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 ; sóng biển cao 2,0-3,5m , biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh ; sóng biển cao , biển động mạnh. Rủi ro thiên tai: Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng cao chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Khuyến cáo an toàn

Tất cả tàu thuyền và các hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông cần khẩn trương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động phòng tránh lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn để bảo đảm an toàn.

Bản tin được phát lúc 08h00 ngày 19/08/2026. Bản tin tiếp theo sẽ được phát lúc 14h00 ngày 19/08/2026.