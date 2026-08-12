Apple bổ sung đặc quyền AI trên iOS 27 giúp bù đắp cho người dùng sau đợt tăng giá iCloud+ Sau đợt tăng giá dịch vụ iCloud+ tại Việt Nam, Apple chuẩn bị cung cấp loạt tính năng Apple Intelligence độc quyền trên hệ điều hành iOS 27 dành cho gói 2TB trở lên.

Nhằm bù đắp cho đợt tăng giá thuê bao iCloud+ từ 20-31% tại thị trường Việt Nam, Apple chuẩn bị phát hành phiên bản iOS 27 tích hợp loạt đặc quyền trí tuệ nhân tạo (Apple Intelligence) mới. Các tính năng thông minh này hướng trực tiếp đến người dùng đăng ký gói lưu trữ dung lượng cao từ 2TB trở lên, mang lại trải nghiệm tối ưu hơn cho hệ sinh thái thiết bị gia đình.

Điều chỉnh giá iCloud+ và chiến lược bổ sung giá trị người dùng

Từ giữa tháng 7, Apple đã thực hiện điều chỉnh biểu giá dịch vụ đám mây iCloud+ tại Việt Nam. Theo đó, gói cơ bản 50GB tăng từ 19.000 đồng lên 25.000 đồng/tháng, gói 2TB tăng từ 249.000 đồng lên 299.000 đồng/tháng. Hai lựa chọn lưu trữ lớn hơn là 6TB và 12TB giữ nguyên mức giá lần lượt 899.000 đồng và 1,799 triệu đồng/tháng. Bên cạnh việc nâng giá, Apple thiết kế bản cập nhật iOS 27 như một giải pháp gia tăng giá trị sử dụng cho tệp khách hàng trả phí hằng tháng.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo nâng cấp cho ứng dụng Home

Bản cập nhật thử nghiệm iOS 27 cho thấy người sở hữu gói iCloud+ từ 2TB trở lên sẽ nhận được các công cụ AI nâng cao dành riêng cho tính năng HomeKit Secure Video trong ứng dụng Home:

Tóm tắt và mô tả video tự động: Hệ thống tự tổng hợp nội dung quan trọng từ clip giám sát của camera mà người dùng không cần mở từng video để kiểm tra.

Hệ thống tự tổng hợp nội dung quan trọng từ clip giám sát của camera mà người dùng không cần mở từng video để kiểm tra. Tìm kiếm theo ngôn ngữ tự nhiên: Cho phép gõ từ khóa hoặc truy vấn trực tiếp bằng câu lệnh sinh hoạt hàng ngày để tra cứu lại sự kiện diễn ra xung quanh nhà.

Cho phép gõ từ khóa hoặc truy vấn trực tiếp bằng câu lệnh sinh hoạt hàng ngày để tra cứu lại sự kiện diễn ra xung quanh nhà. Tự động đề xuất khoảnh khắc: Trí tuệ nhân tạo tự động lọc ra các đoạn ghi hình có hoạt động đáng chú ý nhất để cảnh báo tới người dùng.

Tuy nhiên, người dùng cần chuẩn bị hạ tầng phần cứng tương thích gồm iPhone hỗ trợ Apple Intelligence, ứng dụng Home kết nối với trung tâm điều khiển (HomePod, HomePod mini hoặc Apple TV 4K) cùng hệ thống camera hỗ trợ HomeKit Secure Video.

Phân tầng hạn mức AI dựa trên dung lượng lưu trữ

Không chỉ dừng lại ở mảng camera an ninh, Apple còn áp dụng chính sách phân chia hiệu năng AI dựa theo gói cước mà người dùng chi trả. Do chi phí vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo trên điện toán đám mây đắt đỏ, hãng tận dụng nguồn thu từ thuê bao để duy trì và tối ưu tài nguyên máy chủ.

Cụ thể, những tài khoản thuộc gói 2TB (hoặc nâng cấp lên 8TB) được nâng hạn mức tạo hình ảnh hàng ngày trên công cụ Image Playground nâng cấp, đồng thời hỗ trợ tóm tắt AI cho tối đa 15 camera giám sát cùng lúc. Đối với gói 12TB, người dùng nhận được khả năng xử lý camera lớn hơn cùng quyền truy cập mở rộng vào mô hình Apple Intelligence trên máy chủ Private Cloud Compute.

Dự kiến phiên bản iOS 27 chính thức sẽ ra mắt vào tháng 9 tới, hứa hẹn mang đến nhiều giá trị thực tế hơn cho nhóm người dùng gia đình cũng như các cá nhân sở hữu hệ thống giám sát an ninh cao cấp.