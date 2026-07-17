Apple chính thức bán iPad mini 7 hàng tân trang: Tiết kiệm chi phí với hiệu năng A17 Pro Apple vừa đưa iPad mini 7 (chip A17 Pro) vào danh mục hàng tân trang (Refurbished) với mức giá thấp hơn khoảng 2 triệu đồng, đi kèm pin mới và chính sách bảo hành 12 tháng.

Apple vừa chính thức bổ sung mẫu iPad mini 7 sử dụng chip A17 Pro vào gian hàng sản phẩm tân trang (Refurbished) tại thị trường Mỹ và Canada. Đây là lần đầu tiên dòng máy tính bảng nhỏ gọn mới nhất của hãng xuất hiện trong chương trình này kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2024, mang đến lựa chọn tiết kiệm hơn cho người dùng muốn sở hữu thiết bị hiệu năng cao.

iPad mini 7 đã xuất hiện trên cửa hàng tân trang của Apple tại Mỹ với giá rẻ hơn

Quy trình tân trang nghiêm ngặt và chính sách bảo hành

Theo tiêu chuẩn của Apple, các thiết bị thuộc chương trình Refurbished không đơn thuần là máy cũ đã qua sử dụng. Mọi chiếc iPad mini 7 tân trang đều được thay mới hoàn toàn phần vỏ ngoài và pin để đảm bảo ngoại hình cũng như thời lượng sử dụng tương đương máy mới. Thiết bị được đóng gói trong hộp trắng chuyên dụng, đi kèm đầy đủ phụ kiện chính hãng gồm bộ sạc USB-C 20W và cáp sạc.

Đáng chú ý, Apple áp dụng chính sách bảo hành một năm cho các sản phẩm này, tương tự như hàng mới 100%. Người dùng cũng có quyền mua thêm gói bảo hiểm AppleCare+ để kéo dài thời gian bảo vệ và nhận hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.

iPad mini 7 là chiếc máy tính bảng nhỏ gọn, chất lượng nhất của Apple

Sức mạnh từ chip A17 Pro trên thiết bị nhỏ gọn

iPad mini 7 giữ vững vị thế là chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ mạnh mẽ nhất thị trường nhờ tích hợp chipset A17 Pro. Vi xử lý này không chỉ cải thiện tốc độ xử lý tác vụ hàng ngày mà còn hỗ trợ các tính năng đồ họa chuyên sâu và trí tuệ nhân tạo. Thiết bị sở hữu màn hình Liquid Retina 8.3 inch với công nghệ dải màu rộng P3 và True Tone, mang lại trải nghiệm thị giác sắc nét.

Hệ thống camera cũng là điểm nhấn với cảm biến trước 12MP hỗ trợ tính năng Center Stage (Sân khấu trung tâm), giúp người dùng luôn nằm ở giữa khung hình trong các cuộc gọi video. Camera sau 12MP đi kèm đèn flash True Tone hỗ trợ quét tài liệu và chụp ảnh chất lượng cao trong nhiều điều kiện ánh sáng.

iPad mini 7 sử dụng chipset A17 Pro cho hiệu năng mạnh mẽ

Phân tích mức giá: Có thực sự là một món hời?

Tại thị trường Mỹ, iPad mini 7 phiên bản Wi-Fi 128GB hàng tân trang được niêm yết mức giá 509 USD (khoảng 13.36 triệu đồng). Con số này thấp hơn 90 USD (khoảng 2.36 triệu đồng) so với giá niêm yết hiện tại của máy mới. Tuy nhiên, mức giá này gây ra nhiều tranh luận vì trước khi Apple điều chỉnh tăng giá vào tháng trước, người dùng từng có thể mua máy mới hoàn toàn với giá 499 USD.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của iPad mini 7:

Thông số Chi tiết Màn hình 8.3 inch Liquid Retina, P3, True Tone Vi xử lý Apple A17 Pro Bộ nhớ trong Từ 128GB Camera trước 12MP, hỗ trợ Center Stage Camera sau 12MP, Flash True Tone Cổng kết nối USB-C Bảo mật Touch ID tích hợp nút nguồn

Việc xuất hiện trên cửa hàng Refurbished giúp iPad mini 7 tiếp cận được nhóm khách hàng ưu tiên tối ưu chi phí nhưng vẫn yêu cầu sự đảm bảo về chất lượng từ chính hãng. Hiện tại, chương trình này mới chỉ giới hạn tại Mỹ và Canada, chưa có thông tin cụ thể về việc mở rộng sang các thị trường khác trong thời gian tới.