Apple chính thức công bố sự kiện ngày 9/9 với thông điệp Surprise and shine đầy ấn tượng Sự kiện mùa thu của Apple diễn ra vào ngày 9/9 mang thông điệp Surprise and shine, đánh dấu cột mốc chuyển giao vị trí CEO từ Tim Cook sang John Ternus.

Apple vừa chính thức phát đi thư mời cho sự kiện đặc biệt tiếp theo diễn ra vào ngày 9/9. Với thông điệp chủ đạo mang tên "Surprise and shine", chương trình mùa thu năm nay được kỳ vọng sẽ giới thiệu hàng loạt sản phẩm công nghệ mới từ tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Cupertino.

Thư mời chính thức của sự kiện với thông điệp "Surprise and shine" được Apple đăng tải trên website

Thời gian tổ chức và thông điệp từ thư mời

Theo công bố, sự kiện sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày 9/9 theo giờ Thái Bình Dương, tương đương khoảng 0 giờ ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Khung thời gian này tương tự với lịch trình tổ chức sự kiện thường niên trong hai năm gần đây của hãng.

Hình ảnh trong thư mời tạo điểm nhấn thị giác với biểu tượng logo Apple phát sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, đi kèm khẩu hiệu gợi mở nhiều kỳ vọng về các thiết bị phần cứng thế hệ mới chuẩn bị xuất hiện trước công chúng.

Cột mốc chuyển giao vị trí lãnh đạo cấp cao

Bên cạnh các thiết bị công nghệ, sự kiện lần này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong bộ máy điều hành của Apple. Cụ thể, từ ngày 1/9, ông John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị CEO của Apple.

Trong khi đó, ông Tim Cook sẽ kết thúc nhiệm kỳ CEO để chuyển sang đảm nhận vai trò Chủ tịch điều hành tập đoàn. Đợt chuyển giao nhân sự cấp cao này dự kiến sẽ mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo cho hệ sinh thái công nghệ và định hướng phần cứng của thương hiệu.