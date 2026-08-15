Apple chính thức đưa iPhone X và MacBook Pro 2018 vào danh sách lỗi thời ngừng hỗ trợ sửa chữa Apple vừa chính thức đưa iPhone X và MacBook Pro 15 inch 2018 vào danh sách lỗi thời, dừng toàn bộ dịch vụ sửa chữa và cung cấp linh kiện chính hãng.

Apple đã chính thức bổ sung mẫu điện thoại iPhone X và máy tính xách tay MacBook Pro 15 inch đời 2018 vào danh sách các sản phẩm lỗi thời (obsolete). Quyết định này đồng nghĩa với việc Apple cùng các trung tâm bảo hành ủy quyền sẽ chấm dứt mọi dịch vụ sửa chữa phần cứng cũng như ngừng cung cấp linh kiện thay thế chính hãng cho người dùng hai thiết bị này.

Phân biệt hai khái niệm cổ điển và lỗi thời theo quy chuẩn Apple

Apple phân loại các thiết bị đã ngừng kinh doanh thành hai cấp độ quản lý kỹ thuật riêng biệt gồm "cổ điển" (vintage) và "lỗi thời" (obsolete) dựa trên mốc thời gian ngừng bán sản phẩm trên thị trường.

Nhóm sản phẩm cổ điển (Vintage): Áp dụng cho thiết bị đã ngừng phân phối từ 5 đến 7 năm. Trong giai đoạn này, dịch vụ kỹ thuật và linh kiện chính hãng vẫn có thể được cung cấp tùy thuộc vào lượng tồn kho thực tế của nhà sản xuất.

Áp dụng cho thiết bị đã ngừng phân phối từ 5 đến 7 năm. Trong giai đoạn này, dịch vụ kỹ thuật và linh kiện chính hãng vẫn có thể được cung cấp tùy thuộc vào lượng tồn kho thực tế của nhà sản xuất. Nhóm sản phẩm lỗi thời (Obsolete): Áp dụng cho thiết bị đã ngừng bán trên 7 năm. Khi chuyển sang danh mục này, toàn bộ dịch vụ sửa chữa phần cứng bị hủy bỏ hoàn toàn và hãng ngừng phân phối linh kiện cho tất cả đại lý ủy quyền.

iPhone X: Bước ngoặt công nghệ khép lại vòng đời kỹ thuật

Ra mắt vào năm 2017, iPhone X là sản phẩm đánh dấu bước ngoặt thiết kế lớn nhất của Apple trong kỷ nguyên smartphone. Đây là mẫu iPhone đầu tiên loại bỏ hoàn toàn nút Home vật lý và công nghệ nhận diện vân tay Touch ID để chuyển sang hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D Face ID. Thiết bị cũng mở màn cho xu hướng màn hình tràn viền kèm phần khuyết đỉnh "tai thỏ" và là dòng máy chủ lực đầu tiên của hãng trang bị tấm nền OLED.

Apple hiện xếp iPhone X vào danh sách sản phẩm lỗi thời. Ảnh: AppleInsider

Trong suốt quá trình lưu hành, iPhone X từng ghi nhận một số sự cố kỹ thuật như lỗi đường sọc xanh xuất hiện trên màn hình OLED hoặc trục trặc ở cụm cảm biến Face ID. Về khía cạnh phần mềm, iPhone X đã ngừng cập nhật hệ điều hành từ bản iOS 16 và không còn tương thích với các phiên bản iOS mới hơn.

MacBook Pro 15 inch 2018 chính thức chấm dứt hỗ trợ phần cứng

Cùng thời điểm với iPhone X, phiên bản MacBook Pro 15 inch ra mắt năm 2018 cũng chính thức bị đưa vào danh sách sản phẩm lỗi thời. Đây là dòng máy tính cao cấp từng tích hợp chip bảo mật Apple T2 – bộ vi xử lý chuyên biệt đảm nhiệm quản lý mã hóa dữ liệu, xác thực Touch ID và kiểm soát quá trình khởi động an toàn (Secure Boot).

Dù sở hữu cấu hình mạnh mẽ vào thời điểm ra mắt, mẫu MacBook Pro này gắn liền với thiết kế bàn phím cánh bướm (butterfly keyboard) vốn nhận nhiều phản hồi về tình trạng kẹt phím và độ bền kém. Về mặt hệ điều hành, máy cũng bị giới hạn và không còn hỗ trợ cập nhật lên các phiên bản macOS mới hơn phiên bản macOS Sequoia theo phương thức chính thức từ hãng.

Lựa chọn nào cho người dùng thiết bị thuộc nhóm lỗi thời?

Việc rơi vào danh mục "obsolete" khiến người dùng iPhone X và MacBook Pro 15 inch 2018 gặp nhiều hạn chế khi thiết bị phát sinh sự cố phần cứng. Lựa chọn duy nhất hiện tại là tìm đến các cơ sở sửa chữa bên thứ ba và sử dụng linh kiện không chính hãng.

Tuy nhiên, đối với các thiết bị đã có tuổi thọ tiệm cận một thập kỷ, chi phí thay thế linh kiện và nguy cơ phát sinh hỏng hóc dây chuyền là những yếu tố kỹ thuật mà người dùng cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định sửa chữa thay vì nâng cấp lên thiết bị thế hệ mới.