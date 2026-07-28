Apple chính thức phát hành iOS 26.6 vá lỗ hổng root nghiêm trọng và tối ưu hệ thống Apple vừa tung ra bản cập nhật iOS 26.6 nhằm xử lý các lỗ hổng bảo mật MediaRemote, WebKit và chuẩn bị cho iOS 27 với cải tiến tìm kiếm Spotlight trên iPhone.

Apple đã chính thức tung ra phiên bản cập nhật iOS 26.6 và iPadOS 26.6 cho các thiết bị iPhone, iPad nằm trong danh sách hỗ trợ. Mặc dù không bổ sung các tính năng giao diện mới, bản cập nhật này tập trung tối ưu hóa độ ổn định, sửa các lỗi hệ thống quan trọng và loại bỏ nguy cơ an ninh nghiêm trọng đối với thiết bị.

Tối ưu hóa chỉ mục Spotlight và chuẩn bị cho thế hệ iOS 27

Bên cạnh việc gia tăng độ ổn định cho hệ điều hành, bản nâng cấp iOS 26.6 thực hiện tối ưu hóa quy trình đánh chỉ mục cho công cụ tìm kiếm Spotlight. Đây là bước chuẩn bị kỹ thuật cần thiết cho sự ra mắt của hệ điều hành iOS 27 và iPadOS 27 dự kiến vào mùa thu năm nay.

Đáng chú ý, tính năng tối ưu hóa chỉ mục Spotlight này được triển khai độc quyền cho các dòng iPhone 15 trở lên. Nguyên nhân là do cơ chế này đòi hỏi sự phối hợp trực tiếp với trợ lý ảo Siri tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

iOS 26.6 đã bắt đầu được triển khai đến người dùng iPhone tương thích

Khắc phục hàng loạt lỗ hổng bảo mật nguy hiểm

Điểm trọng tâm trên iOS 26.6 nằm ở các bản vá an ninh chuyên sâu. Cụ thể, Apple đã khắc phục thành công lỗ hổng bảo mật liên quan đến tiến trình MediaRemote. Nếu không được xử lý, lỗ hổng này có thể tạo điều kiện cho các ứng dụng độc hại leo thang đặc quyền và chiếm quyền truy cập cấp cao nhất (root) trên thiết bị.

Hơn nữa, bản cập nhật còn vá lỗi cho phép các phần mềm giả mạo vượt qua quy trình kiểm tra an ninh tiêu chuẩn của iOS. Đối với trình duyệt, bản nâng cấp WebKit đi kèm giúp chặn đứng nguy cơ các trang web độc hại theo dõi hoặc thu thập trái phép lịch sử duyệt web của người dùng.

Lộ trình nâng cấp và khuyến nghị thao tác

iOS 26.6 được xác định là bản cập nhật lớn cuối cùng của chu kỳ iOS 26 trước khi bước sang thế hệ hệ điều hành tiếp theo. Apple khẳng định toàn bộ các mẫu iPhone đang chạy iOS 26 hiện tại vẫn tiếp tục đủ điều kiện nâng cấp lên các phiên bản hệ điều hành kế tiếp.

Dù không mang lại sự thay đổi về mặt giao diện người dùng, hãng vẫn khuyến cáo người dùng nên nhanh chóng nâng cấp thiết bị để tăng cường lớp bảo vệ. Người dùng có thể tiến hành nâng cấp bằng cách truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và thực hiện theo chỉ dẫn trên màn hình.