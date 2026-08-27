Apple chốt lịch ra mắt thế hệ iPhone 18 và iPhone gập với chip 2 nm cùng nguy cơ tăng giá Sự kiện ngày 10/9 của Apple sẽ tập trung vào các thiết bị cao cấp như iPhone 18 Pro và iPhone gập, đi kèm thay đổi chiến lược ra mắt cùng áp lực tăng giá bán.

Apple đã chính thức ấn định thời điểm tổ chức sự kiện phần cứng lớn nhất trong năm vào lúc 0h sáng ngày 10/9 theo giờ Việt Nam (tương đương 10h sáng ngày 9/9 theo giờ Thái Bình Dương). Tâm điểm của sự kiện mùa thu năm nay đổ dồn vào dòng điện thoại cao cấp iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng sự xuất hiện của mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên.

Thư mời sự kiện ra mắt iPhone mới. Ảnh: Phonenurd.

Thay đổi chiến lược ra mắt và tâm điểm iPhone gập

Theo trang tin Macworld, Apple có thể sẽ thực hiện bước chuyển dịch quan trọng trong kế hoạch phát hành sản phẩm. Cụ thể, các phiên bản tiêu chuẩn gồm iPhone 18 và iPhone 18e nhiều khả năng sẽ không góp mặt trong sự kiện tháng 9 này, mà bị lùi thời điểm công bố sang mùa xuân năm 2027. Động thái này giúp hãng dành trọn vẹn sự chú ý của sân khấu mùa thu cho phân khúc cao cấp nhất.

Đáng chú ý nhất trong danh mục sản phẩm mới là mẫu điện thoại gập đầu tiên, được dự đoán mang tên iPhone Ultra. Thiết bị sở hữu ngôn ngữ thiết kế dạng gập mở như một cuốn sách, trang bị màn hình ngoài 5,5 inch khi gập gọn và mở rộng thành không gian hiển thị 7,8 inch khi mở ra. Mức giá dự kiến của thiết bị nằm trong khoảng từ 2.000 đến 2.500 USD, dù thông số chính thức vẫn chưa được hãng công bố.

Nâng cấp phần cứng với chip 2 nm và camera biến thiên

Đối với bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, Apple tập trung cải tiến mạnh mẽ nền tảng kỹ thuật. Thiết bị dự kiến được tích hợp vi xử lý A20 Pro xây dựng trên tiến trình 2 nm hiện đại, mang lại hiệu quả tối ưu hóa năng lượng vượt trội. Bên cạnh đó, máy cũng sử dụng chip modem mạng C2 do Apple tự phát triển độc lập.

Hệ thống quang học của dòng Pro cũng ghi nhận bước tiến quan trọng. Theo MacRumors, cụm camera chính sẽ được bổ sung công nghệ khẩu độ biến thiên, giúp cảm biến điều chỉnh linh hoạt lưu lượng ánh sáng tiếp nhận cũng như độ sâu trường ảnh trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Thiết bị Tính năng kỹ thuật nổi bật Giá dự kiến iPhone Ultra (Gập) Thiết kế gập dạng sách, màn hình 5,5 inch - 7,8 inch 2.000 - 2.500 USD iPhone 18 Pro / Pro Max Chip A20 Pro 2 nm, modem C2, camera khẩu độ biến thiên Dự kiến tăng thêm 100 USD Apple Watch Series 12 Vi xử lý mới, nâng cấp thời lượng pin và theo dõi sức khỏe Chưa công bố Apple Watch Ultra 4 Tối ưu tốc độ xử lý, nâng cấp hệ thống cảm biến chuyên sâu Chưa công bố

Mở rộng hệ sinh thái và áp lực điều chỉnh giá bán

Bên cạnh danh mục điện thoại thông minh, hệ sinh thái thiết bị đeo cũng đón nhận các sản phẩm mới gồm Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4. Theo chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg dẫn lại bởi 9to5Mac, cả hai phiên bản đồng hồ thông minh đều được trang bị chip xử lý tốc độ cao hơn. Series 12 chú trọng vào việc cải thiện thời lượng pin cùng các tính năng đo lường sức khỏe, trong khi Ultra 4 tập trung nâng cấp hệ thống cảm biến chuyên biệt.

Đối với các thiết bị khác, thế hệ AirPods tích hợp camera hồng ngoại hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện môi trường dự kiến chỉ xuất hiện vào năm 2027. Trong khi đó, dòng máy tính Mac sử dụng vi xử lý thế hệ mới M6 có thể phải chờ đến cuối năm mới được trình làng.

Dòng iPhone 18 gần như chắc chắn sẽ tăng do áp lực chi phí linh kiện.

Về phương diện thương mại, dòng iPhone 18 đối mặt với khả năng điều chỉnh tăng giá khởi điểm do ảnh hưởng từ chi phí linh kiện, đặc biệt là tình trạng khan hiếm nguồn cung chip bán dẫn và bộ nhớ. Mức tăng dự kiến khoảng 100 USD, tương đương mức điều chỉnh của các đối thủ lớn trên thị trường флагship. Với mức tăng này, giá xuất phát điểm của iPhone 18 Pro sẽ cao hơn khoảng 9% so với mức 1.099 USD của thế hệ tiền nhiệm iPhone 17 Pro.

Nhằm giảm bớt rào cản chi phí đối với người dùng trong bối cảnh giá linh kiện leo thang, hãng dự kiến đẩy mạnh giải pháp tài chính thông qua chương trình nâng cấp Apple Upgrade, cho phép phân bổ chênh lệch giá thành các khoản thanh toán linh hoạt theo từng tháng.