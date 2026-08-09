Apple có thể tăng giá dòng iPhone 17 ngay trong tháng 8 do chi phí linh kiện leo thang Áp lực chi phí RAM và chip nhớ tăng mạnh khiến Apple có thể điều chỉnh giá bán thế hệ iPhone 17 trước thời điểm ra mắt dòng flagship tiếp theo.

Dưới áp lực từ chi phí linh kiện sản xuất tăng cao, Apple được cho là đang cân nhắc điều chỉnh tăng giá các phiên bản thuộc dòng iPhone 17 ngay trong tháng 8 này, thay vì chờ tới đợt công bố dòng sản phẩm flagship thế hệ tiếp theo.

Áp lực chi phí linh kiện tác động tới chiến lược giá của Apple

Thông tin từ nhà rò rỉ Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo cho biết, tập đoàn công nghệ Mỹ có thể sẽ áp dụng mức giá mới cho các mẫu iPhone 17 bắt đầu từ ngày 10/8. Dù mức độ chính xác chưa được xác nhận hoàn toàn, tài khoản này từng đưa ra một số dự đoán đúng về tên gọi sản phẩm của Apple, bao gồm mẫu iPhone 16e.

Động thái điều chỉnh này diễn ra ngay trước thời điểm chuỗi sản phẩm iPhone 18 Pro dự kiến trình làng vào tháng 9. Trước đó vào tháng 6, Apple cũng đã chủ động điều chỉnh giá bán của các dòng máy tính Mac, iPad cùng nhiều thiết bị khác nhằm ứng phó với sự biến động chi phí của chip nhớ và linh kiện lưu trữ.

Theo giới phân tích, việc tiếp tục duy trì dòng iPhone 17 như một lựa chọn phân khúc tầm trung sau khi iPhone 18 Pro ra mắt buộc Apple phải tăng giá độc lập cho dòng sản phẩm này để bảo toàn biên lợi nhuận cho hãng.

Bảng giá phân khúc và dự báo mức tăng kỷ lục thế hệ mới

Hiện tại, các sản phẩm thuộc thế hệ iPhone 17 đang được niêm yết với mức giá khởi điểm cụ thể cho từng phiên bản:

Phiên bản sản phẩm Mức giá khởi điểm (USD) iPhone 17e 600 USD iPhone 17 (Tiêu chuẩn) 800 USD iPhone Air 1.000 USD iPhone 17 Pro 1.100 USD iPhone 17 Pro Max 1.200 USD

Không dừng lại ở dòng sản phẩm hiện hữu, các báo cáo phân tích từ Counterpoint Research và Wall Street Journal (WSJ) chỉ ra rằng thế hệ iPhone 18 Pro sắp tới cũng đứng trước nguy cơ thiết lập mặt bằng giá đắt đỏ chưa từng có. Chi phí sản xuất hàng loạt linh kiện phần cứng quan trọng như bộ nhớ DRAM, bộ nhớ flash NAND và hệ thống ống kính camera biến thiên khẩu độ đang gia tăng nhanh chóng.

Sự chênh lệch chi phí bộ nhớ này dự kiến có thể đẩy giá khởi điểm của mẫu flagship iPhone 18 Pro Max tăng thêm tới 300 USD, đưa mức giá chính thức khi lên kệ chạm mốc khoảng 1.400 USD.