Apple có thể tăng giá iPhone 17 ngay lập tức nhằm tái định vị sản phẩm và ứng phó thiếu hụt chip Apple được cho là sẽ tăng giá iPhone 17 nhằm dọn đường cho iPhone 18 Pro đắt hơn 300 USD, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chip DRAM do bùng nổ AI kéo dài.

Apple đang cân nhắc điều chỉnh tăng giá dòng iPhone 17 trong bối cảnh chi phí sản xuất linh kiện leo thang trên phạm vi toàn cầu. Động thái này không chỉ giúp tập đoàn công nghệ Mỹ bù đắp chi phí phần cứng mà còn là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị tâm lý cho người dùng trước đợt tăng giá mạnh của dòng iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt thời gian tới.

Chiến lược tái định vị khung giá và dọn đường cho iPhone 18 Pro

Theo nguồn tin rò rỉ từ Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo, mức giá mới của iPhone 17 có thể được áp dụng ngay trong thời gian ngắn. Việc điều chỉnh giá ở thời điểm hiện tại được đánh giá là bước tính toán chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách giá bán giữa các thế hệ sản phẩm.

Chuyên gia phân tích Jeff Pu thuộc công ty chứng khoán GF Securities nhận định thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể tăng từ 250 đến 300 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Nếu giữ nguyên giá iPhone 17 Pro ở mức 1.099 USD trong khi iPhone 18 Pro vọt lên 1.399 USD, mức chênh lệch quá lớn dễ tạo ra rào cản tâm lý cho khách hàng. Việc tăng giá iPhone 17 sẽ giúp khoảng cách này trở nên hợp lý hơn.

Nguồn tin rò rỉ từ Trung Quốc cho rằng Apple sẽ tăng giá dòng iPhone 17 từ ngày 10/8. Ảnh: Apple

Bên cạnh đó, Apple được cho là đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của mẫu iPhone Ultra màn hình gập với mức giá dự kiến lên tới 2.300 USD, qua đó thiết lập một phân khúc siêu cấp mới. Nhằm duy trì doanh số trong giai đoạn chuyển giao, hãng có thể kéo dài vòng đời chủ lực của iPhone 17 thêm khoảng 6 tháng, đồng thời lùi thời điểm mở bán iPhone 18 bản tiêu chuẩn sang đầu năm 2027.

Cơn sốt bộ nhớ AI gây khủng hoảng chuỗi cung ứng smartphone

Nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi đẫn đến áp lực tăng giá xuất phát từ đợt khủng hoảng linh kiện bán dẫn nghiêm trọng. Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) đã kéo theo nhu cầu khổng lồ về bộ nhớ băng thông cao (HBM) dành cho các bộ xử lý đồ họa (GPU).

Do bộ nhớ HBM mang lại biên lợi nhuận cao hơn đáng kể, các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu đã tái cấu trúc dây chuyền, tập trung nguồn lực cho HBM và thu hẹp sản lượng bộ nhớ DRAM thông thường. Hệ quả là nguồn cung chip DRAM dành cho máy tính và thiết bị di động bị cắt giảm nghiêm trọng, đẩy giá thành linh kiện tăng vọt.

Tình trạng thiếu hụt này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất vi xử lý A20 Pro dự kiến trang bị trên dòng iPhone 18 Pro và iPhone Ultra, dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt hàng trong đợt mở bán đầu tiên. Không chỉ riêng Apple, các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Xiaomi và Google cũng đang phải điều chỉnh giá bán thiết bị để đối phó với áp lực chi phí.

Dự báo áp lực chi phí linh kiện kéo dài đến sau năm 2027

Các đại diện trong ngành bán dẫn đều đưa ra cảnh báo không mấy lạc quan về khả năng phục hồi nguồn cung. Ông Kim Jaejune, lãnh đạo mảng chip nhớ của Samsung, cho biết tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sẽ kéo dài qua năm 2027, thậm chí khoảng cách giữa cung và cầu trong thời gian tới còn mở rộng hơn.

Trong khi đó, Chủ tịch SK Hynix Chey Tae Won nhận định sức ép từ nhu cầu bộ nhớ phục vụ hạ tầng AI có thể kéo dài tới năm 2030. Những diễn biến này cho thấy đợt điều chỉnh giá của Apple đối với iPhone 17 chỉ là khởi đầu cho một làn sóng tăng giá mới trên toàn thị trường di động toàn cầu.