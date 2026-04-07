Apple dồn lực cho iPhone màn hình gập và lộ trình ra mắt 5 dòng máy mới Apple chuẩn bị tung ra ít nhất 5 mẫu iPhone mới đến đầu năm 2027, nổi bật là chiếc iPhone màn hình gập với sản lượng dự kiến 10 triệu máy để đấu với Samsung.

Apple đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công quy mô lớn vào thị trường smartphone toàn cầu. Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, "Táo khuyết" dự kiến sẽ ra mắt ít nhất 5 dòng iPhone mới từ nay đến đầu năm 2027, với trọng tâm là siêu phẩm màn hình gập nhằm trực tiếp thách thức vị thế của Samsung.

Tham vọng màn hình gập và quyền lực chuỗi cung ứng

Dữ liệu từ Nikkei Asia cho thấy Apple đã yêu cầu các đối tác lắp ráp chuẩn bị xuất xưởng khoảng 10 triệu chiếc iPhone màn hình gập ngay trong năm 2026. Đây là một con số đầy tham vọng, tăng đáng kể so với dự tính ban đầu là 7-8 triệu máy. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Apple đã tận dụng quyền lực đàm phán tuyệt đối để thâu tóm nguồn cung bộ nhớ và chip xử lý trên toàn cầu.

Apple dự kiến ra mắt một loạt iPhone mới.

Chiến lược này không chỉ đảm bảo sản lượng cho Apple mà còn đẩy các đối thủ từ Trung Quốc như Xiaomi, Oppo hay Vivo vào thế khó. Việc Apple "chốt đơn" số lượng linh kiện khổng lồ cho 80 triệu thiết bị cao cấp vào cuối năm 2026 khiến các hãng khác rơi vào tình trạng khan hiếm linh kiện, buộc phải cắt giảm mục tiêu sản xuất xuống dưới mốc 100 triệu máy.

Lộ trình 5 dòng iPhone mới: Từ siêu mỏng đến giá rẻ

Kế hoạch của Apple được chia thành nhiều giai đoạn chiến lược nhằm bao phủ mọi phân khúc người dùng. Cụ thể:

Cuối năm 2026: Trình làng thế hệ iPhone Pro mới và đặc biệt là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Điểm đáng chú ý là Apple đã xử lý triệt để các lỗi kỹ thuật liên quan đến độ bền bản lề, cho phép sản phẩm thương mại hóa ngay sau sự kiện ra mắt.

Trình làng thế hệ iPhone Pro mới và đặc biệt là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Điểm đáng chú ý là Apple đã xử lý triệt để các lỗi kỹ thuật liên quan đến độ bền bản lề, cho phép sản phẩm thương mại hóa ngay sau sự kiện ra mắt. Đầu năm 2027: Ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn và dòng iPhone Air hoàn toàn mới. iPhone Air được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt nhờ thiết kế siêu mỏng, tập trung vào tính thẩm mỹ và sự linh hoạt.

Ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn và dòng iPhone Air hoàn toàn mới. iPhone Air được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt nhờ thiết kế siêu mỏng, tập trung vào tính thẩm mỹ và sự linh hoạt. Mùa xuân 2027: Cập nhật dòng iPhone giá rẻ (iPhone SE thế hệ mới) nhằm tối ưu hóa thị phần tại các thị trường đang phát triển và phân khúc tầm trung.

Bài toán sản xuất và áp lực chi phí

Sau khi vượt qua Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới về sản lượng vào năm 2025, Apple đang dồn toàn lực để duy trì vị thế dẫn đầu. Hãng đã lên phương án sản xuất 85 triệu máy trong nửa cuối năm 2026 và yêu cầu các nhà cung ứng tích trữ sẵn vi mạch quan trọng để tránh kịch bản đứt gãy chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng người dùng có thể phải đối mặt với mức giá cao hơn. Chi phí linh kiện đầu vào đang tăng nhanh, cộng với những công nghệ phức tạp trên dòng máy gập và dòng Air siêu mỏng sẽ tạo áp lực lớn lên giá bán lẻ cuối cùng. Dù vậy, với lợi thế độc quyền về công nghệ, Apple vẫn tự tin đặt mục tiêu nâng tổng sản lượng năm 2026 vượt ngưỡng 220 triệu chiếc.