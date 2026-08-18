Apple đồng ý chi 250 triệu USD bồi thường người dùng iPhone vì chậm trễ Apple Intelligence Apple đạt thỏa thuận sơ bộ 250 triệu USD để giải quyết vụ kiện tụng liên quan đến việc trì hoãn các tính năng Siri nâng cấp và bộ công cụ Apple Intelligence.

Tòa án Liên bang khu vực Bắc California (Mỹ) vừa đưa ra phê duyệt sơ bộ cho thỏa thuận dàn xếp trị giá 250 triệu USD giữa Apple và người tiêu dùng. Thỏa thuận này nhằm giải quyết vụ kiện tập thể liên quan đến việc hãng công nghệ Mỹ chậm trễ triển khai các tính năng Siri nâng cấp cùng hệ thống Apple Intelligence từng được quảng bá rầm rộ. Theo các điều khoản ban đầu, người dùng iPhone đủ điều kiện có thể nhận mức bồi thường từ 25 USD đến tối đa 95 USD cho mỗi thiết bị.

Điều kiện và danh sách thiết bị iPhone nằm trong diện bồi thường

Mức chi trả dự kiến ban đầu được ấn định là 25 USD cho mỗi thiết bị hợp lệ. Tuy nhiên, số tiền thực tế người dùng nhận về sẽ chi phối bởi tổng lượng hồ sơ gửi về; nếu số lượng khiếu nại thấp hơn kỳ vọng, khoản bồi thường có thể tăng lên tối đa 95 USD mỗi máy. Ngược lại, số tiền cũng có thể giảm xuống tùy thuộc vào ngân sách phân bổ từ gói 250 triệu USD sau khi trừ chi phí pháp lý.

Để đáp ứng điều kiện bồi hoàn, người dùng phải là cư dân sinh sống tại Mỹ, đã mua ít nhất một trong các mẫu iPhone thuộc danh sách quy định trong khoảng thời gian từ ngày 10/6/2024 đến 29/3/2025 tại thị trường Mỹ và không phục vụ mục đích bán lại.

Ảnh minh họa: Getty

Các dòng máy nằm trong danh mục được xem xét xét bồi thường bao gồm:

iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Nguyên nhân dẫn đến vụ kiện tập thể về tính năng Siri và Apple Intelligence

Nguồn cơn của vụ kiện xuất phát từ chiến dịch tiếp thị dòng sản phẩm mới tại sự kiện WWDC 2024 diễn ra vào tháng 6/2024. Khi ra mắt hệ điều hành iOS 18, Apple đã giới thiệu phiên bản Siri thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng thấu hiểu ngữ cảnh cá nhân, nhận diện nội dung trên màn hình và thực thi tác vụ sâu giữa các ứng dụng.

Những tính năng đột phá này được xem là đòn bẩy tiếp thị quan trọng nhằm kích cầu người tiêu dùng nâng cấp lên các dòng iPhone mới. Tuy nhiên, Apple sau đó đã liên tục trì hoãn thời điểm phát hành và thừa nhận bước sang năm 2025, hệ thống tính năng này vẫn chưa thể hoàn thiện theo đúng lộ trình.

Phía nguyên đơn cho rằng chiến dịch quảng cáo của Apple đã khiến khách hàng hiểu lầm rằng công nghệ AI này đã sẵn sàng hoặc sẽ sớm có mặt, thúc đẩy họ đưa ra quyết định mua hàng. Dù chấp nhận phương án bồi thường 250 triệu USD để chấm dứt tranh tụng kéo dài, Apple khẳng định không thừa nhận bất kỳ sai phạm hay trách nhiệm pháp lý nào.

Quy trình nộp hồ sơ và mốc thời gian giải ngân dự kiến

Cơ quan tư pháp đã chỉ định đơn vị Verita Global chịu trách nhiệm quản lý và xử lý các yêu cầu khiếu nại. Tòa án lưu ý việc sở hữu thiết bị hợp lệ không đồng nghĩa với việc nhận tiền tự động. Người dùng bắt buộc phải chủ động gửi yêu cầu bồi thường đúng hạn thông qua cổng thông tin trực tuyến chính thức khi hệ thống mở cửa.

Theo lộ trình được phê duyệt, thông báo chi tiết về thỏa thuận sẽ được phát đi chậm nhất vào ngày 31/8/2026. Khách hàng sẽ có 90 ngày kể từ thời điểm nhận thông báo để gửi các chứng từ xác minh như số sê-ri máy và thông tin thanh toán.

Phiên xem xét phê duyệt cuối cùng của tòa án dự kiến diễn ra vào ngày 29/9/2027. Do đó, quá trình chi trả thực tế cho người dùng đủ điều kiện sẽ chỉ được tiến hành sau khi hoàn tất phiên xử này cùng các thủ tục giải ngân liên quan.