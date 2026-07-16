Apple kiện OpenAI chiếm đoạt bí mật thương mại: Rủi ro gián điệp công nghệ quy mô lớn Apple cáo buộc OpenAI thực hiện chiến dịch gián điệp tinh vi nhằm chiếm đoạt các bí mật phần cứng cốt lõi. Vụ kiện phơi bày những lỗ hổng bảo mật và chiến thuật tuyển dụng gây tranh cãi của OpenAI.

Mối quan hệ đối tác giữa Apple và OpenAI vừa đối mặt với bước ngoặt nghiêm trọng khi Apple chính thức đệ đơn kiện lên tòa án liên bang tại California. Đơn kiện cáo buộc OpenAI chủ mưu một chiến dịch gián điệp doanh nghiệp có hệ thống, chiếm đoạt các bí mật công nghệ cốt lõi thông qua mạng lưới cựu nhân viên cấp cao và các thủ đoạn tuyển dụng phi pháp.

Apple cáo buộc OpenAI thực hiện chiến dịch gián điệp tinh vi nhằm chiếm đoạt bí mật công nghệ.

Nhân sự cấp cao và những lỗ hổng bảo mật nội bộ

Trọng tâm của vụ kiện hướng vào hai nhân vật từng giữ vị trí quan trọng tại Apple: Tang Yew Tan, cựu Phó chủ tịch thiết kế sản phẩm iPhone và Apple Watch, cùng Chang Liu, cựu kỹ sư hệ thống cao cấp. Ông Tan hiện là Giám đốc Phần cứng của IO Products, một công ty thuộc sở hữu của OpenAI sau thương vụ trị giá 6,5 tỷ USD.

Theo cáo buộc, hệ thống bảo mật nghiêm ngặt của Apple đã bị xuyên thủng bởi các hành vi kỹ thuật tinh vi. Chang Liu bị cho là đã giữ lại laptop công ty sau khi nghỉ việc và khai thác một lỗ hổng xác thực hiếm gặp. Thông qua tài khoản của một nhân sự khác vẫn đang làm việc tại Apple là Yu-Ting "Alyssa" Peng, Liu đã truy cập trái phép vào mạng nội bộ để tải xuống hàng loạt dữ liệu tối mật về các sản phẩm phần cứng chưa ra mắt, thông số kỹ thuật và các bài thuyết trình độc quyền.

Chiến thuật chiếm đoạt bí mật thương mại qua chuỗi cung ứng

Apple nhấn mạnh rằng OpenAI không chỉ dừng lại ở việc lôi kéo nhân sự mà còn sử dụng các thông tin nội bộ để can thiệp vào chuỗi cung ứng. Dưới sự dẫn dắt của Tang Yew Tan, OpenAI bị cáo buộc đã triển khai quy trình tuyển dụng "mờ ám", yêu cầu ứng viên cung cấp các bản thiết kế CAD và nguyên mẫu sản phẩm của Apple.

Lĩnh vực bị ảnh hưởng Nội dung cáo buộc Thiết kế công nghiệp Chiếm đoạt quy trình hoàn thiện kim loại độc quyền. Linh kiện phần cứng Sử dụng thuật ngữ chuyên biệt để tiếp cận nhà cung ứng pin và nguồn điện. Nhân sự Hơn 400 cựu nhân viên Apple hiện đang làm việc tại OpenAI.

Đáng chú ý, các cựu nhân sự này bị cáo buộc đã sử dụng những thuật ngữ nội bộ chuyên biệt mà chỉ nhân sự cốt cán của Apple mới biết để lừa gạt các đối tác sản xuất, nhằm chiếm đoạt các linh kiện được thiết kế riêng cho thiết bị của Apple.

Hệ lụy pháp lý và cục diện ngành công nghệ

Apple đã ủy quyền cho hãng luật Weil, Gotshal & Manges quản lý vụ kiện này, cho thấy mức độ quyết liệt của hãng trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ. Trong khi đó, phía OpenAI hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc, khẳng định họ chỉ tập trung vào việc phát triển công nghệ mới và không quan tâm đến bí mật của đối thủ.

Chuyên gia tài chính Jim Cramer nhận định trên CNBC rằng OpenAI có thể rơi vào thế bất lợi lớn khi đối đầu với đội ngũ pháp lý dày dạn kinh nghiệm của Apple. Vụ kiện không chỉ đe dọa các dự án phần cứng non trẻ của OpenAI mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các tính năng AI dựa trên mô hình GPT đang được tích hợp trên iPhone và iPad. Cuộc chiến pháp lý này được dự báo sẽ thiết lập những tiêu chuẩn mới về bảo mật thông tin và đạo đức tuyển dụng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.