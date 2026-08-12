Apple nâng cấp hệ điều hành iOS 27 giúp iPhone tự động sửa lỗi giữ kết nối Wi-Fi chập chờn Bản cập nhật iOS 27 giúp iPhone tự động chuyển đổi giữa Wi-Fi và 4G/5G linh hoạt hơn, đồng thời gia tăng tốc độ phản hồi hệ thống cho các dòng máy hỗ trợ.

Apple vừa giới thiệu cải tiến kỹ thuật quan trọng trên hệ điều hành iOS 27, tập trung giải quyết triệt để sự cố chuyển đổi mạng kết nối không dây vốn gây gián đoạn trải nghiệm người dùng trong nhiều năm. Nhờ nâng cấp thuật toán hạ tầng, iPhone sẽ chủ động ngắt kết nối Wi-Fi yếu để chuyển sang mạng di động ổn định hơn.

Cơ chế tối ưu kết nối mạng thông minh trên iOS 27

Trong quá trình sử dụng thực tế, nhiều người dùng thường gặp tình trạng iPhone liên tục duy trì kết nối Wi-Fi dù đã di chuyển ra xa vùng phủ sóng. Tín hiệu quá yếu khiến các ứng dụng cần dữ liệu Internet như bản đồ, tin nhắn hay trình duyệt bị ngưng trệ do thiết bị không lập tức chuyển sang mạng di động 4G hoặc 5G.

Trên phiên bản iOS 27, Apple đã điều chỉnh thuật toán hệ thống để tự động đưa ra lựa chọn kết nối phù hợp nhất. Khi người dùng rời khỏi nhà, văn phòng hay vừa bước xuống máy bay, quá trình chuyển giao giữa Wi-Fi và mạng di động diễn ra hoàn toàn liền mạch, giúp các thao tác như tra cứu lộ trình hay gọi FaceTime không bị đứt đoạn.

iOS 27 giúp xóa bỏ phiền ngoái tồn tại nhiều năm trên iPhone.

Tăng tốc hiệu năng hệ thống và lộ trình cập nhật

Bên cạnh giải pháp xử lý kết nối, bản nâng cấp iOS 27 còn tập trung tối ưu hóa hiệu suất hoạt động tổng thể của thiết bị, giúp gia tăng độ phản hồi nhanh và tính ổn định cho các thao tác thường nhật.

Tác vụ / Chỉ số Mức độ cải thiện trên iOS 27 Tốc độ khởi chạy ứng dụng Nhanh hơn 30% Thời gian lưu ảnh vào thư viện Nhanh hơn 70% Tốc độ truyền dữ liệu qua AirDrop Tăng vọt 80%

Ông Craig Federighi, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm của Apple, nhấn mạnh mục tiêu của đợt nâng cấp này là giúp nền tảng phần mềm vận hành nhanh hơn, đáng tin cậy hơn. Hiện tại, bản thử nghiệm iOS 27 đã khả dụng cho các nhà phát triển. Apple dự kiến tung ra bản cập nhật chính thức miễn phí vào mùa thu năm nay, hỗ trợ các dòng máy từ iPhone 11 trở lên và iPhone SE thế hệ thứ hai trở về sau.