Apple nỗ lực đưa chip nhớ CXMT vào chuỗi cung ứng Mac bất chấp rào cản pháp lý Apple đang vận động chính quyền Mỹ để được phép mua RAM từ ChangXin Memory Technologies (CXMT) nhằm giảm chi phí sản xuất dòng máy Mac. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá linh kiện tăng vọt và áp lực cạnh tranh từ Nvidia.

Apple được cho là đang nỗ lực thuyết phục chính quyền Mỹ cho phép mua chip nhớ từ ChangXin Memory Technologies (CXMT), nhà sản xuất DRAM lớn của Trung Quốc. Theo Financial Times, hơn một tháng trước, Apple đã làm việc với chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng Bộ Thương mại Mỹ nhằm đề nghị được sử dụng RAM do CXMT sản xuất cho dòng máy Mac.

Áp lực chi phí và sự khan hiếm chip nhớ toàn cầu

Động thái này xuất hiện khi ngành công nghệ thế giới đang chịu áp lực lớn từ tình trạng khan hiếm chip nhớ. Sự phát triển mạnh của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) khiến nguồn cung DRAM và NAND flash suy giảm, kéo theo giá linh kiện dành cho điện thoại thông minh và máy tính tăng mạnh.

Áp lực cạnh tranh cũng ngày càng lớn đối với Apple. Hãng đã không còn giữ vị trí khách hàng lớn nhất của TSMC khi Nvidia vươn lên dẫn đầu nhờ nhu cầu sản xuất các dòng GPU phục vụ AI. Doanh thu từ các đơn hàng của Nvidia hiện chiếm tỷ trọng cao hơn so với Apple tại nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới này.

Apple đã tăng giá nhiều MacBook và iPad do chi phí chip nhớ tăng vọt. Ảnh: The Verge.

Rào cản từ danh sách đen và rủi ro mất hợp đồng chính phủ

Tuy nhiên, kế hoạch hợp tác với CXMT không hề dễ dàng. Doanh nghiệp Trung Quốc hiện nằm trong "Danh sách đen 1260H" của Bộ Quốc phòng Mỹ vì nghi ngờ có liên quan đến quân đội Trung Quốc. Dù quy định hiện hành không cấm các doanh nghiệp dân sự như Apple giao dịch với CXMT, việc hợp tác có thể khiến Apple mất quyền cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho Bộ Quốc phòng Mỹ, một trong những khách hàng quan trọng của hãng.

Tương lai của CXMT tại thị trường Mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Trong năm 2025, Bộ Thương mại Mỹ từng có kế hoạch đưa doanh nghiệp này vào "Danh sách Thực thể", đồng nghĩa với các biện pháp cấm vận toàn diện tương tự Huawei. Dù kế hoạch được tạm hoãn để phục vụ các cuộc đàm phán thương mại, nguy cơ CXMT tiếp tục bị siết chặt vẫn hiện hữu.

Bài học từ thương vụ YMTC và phản ứng từ giới chính trị

Đề xuất của Apple cũng đang vấp phải sự phản đối từ một số chính khách Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc, John Moolenaar, cho rằng việc phụ thuộc nhiều hơn vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc sẽ là một bước đi sai lầm đối với ngành công nghệ Mỹ.

Đây không phải lần đầu Apple theo đuổi kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc đang chịu sức ép từ Washington. Năm 2022, hãng từng dự định sử dụng chip nhớ của YMTC cho iPhone nhưng cuối cùng phải từ bỏ sau khi đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ Mỹ.

Ở góc độ kinh doanh, việc tìm kiếm thêm nguồn cung linh kiện nhằm giảm chi phí sản xuất được xem là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh Apple vừa điều chỉnh tăng giá nhiều mẫu iPad và MacBook. Tuy nhiên, nỗ lực vận động của hãng được dự báo sẽ còn gặp nhiều trở ngại. Nếu đề xuất không được chấp thuận, áp lực chi phí có thể tiếp tục đẩy giá các thiết bị công nghệ lên cao, khiến người tiêu dùng là bên chịu ảnh hưởng trực tiếp.