Apple Pencil thế hệ mới có thể thay được pin: Bước ngoặt lớn từ áp lực của EU Apple dự kiến ra mắt hai mẫu Apple Pencil mới vào năm 2027 với cải tiến đột phá về khả năng sửa chữa. Thay đổi này nhằm tuân thủ quy định của Liên minh Châu Âu về việc cho phép người dùng tự thay thế pin trên các thiết bị điện tử.

Theo báo cáo mới nhất từ Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trong dòng phụ kiện bút cảm ứng của mình. Hai mẫu Apple Pencil mới, có mã hiệu nội bộ là B582 và B632, dự kiến sẽ được trình làng cùng với các phiên bản iPad cập nhật vào nửa đầu năm 2027.

Apple Pencil 2023

Chiến lược làm mới dòng sản phẩm bút cảm ứng

Lộ trình ra mắt sản phẩm mới cho thấy Apple đang nỗ lực đồng bộ hóa hệ sinh thái phụ kiện của mình. Mẫu B582 được cho là phiên bản cập nhật cho dòng Apple Pencil phân khúc phổ thông (hiện đang sạc qua cổng USB-C). Trong khi đó, mã B632 sẽ là thế hệ kế nhiệm của Apple Pencil Pro – dòng bút cao cấp nhất của hãng với các tính năng như cảm ứng lực bóp và phản hồi rung.

Đáng chú ý, trọng tâm của mẫu Apple Pencil Pro mới (B632) không nằm ở việc bổ sung thêm các tính năng cảm biến đầu vào mới, mà tập trung hoàn toàn vào cấu trúc phần cứng để tối ưu hóa khả năng sửa chữa.

Áp lực từ quy định của Liên minh Châu Âu

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi trong thiết kế của Apple đến từ các quy định mới của Liên minh Châu Âu (EU). Các quy tắc này bắt buộc các thiết bị điện tử tiêu dùng phải có pin dễ dàng tháo rời và thay thế bởi người dùng. Trước đó, áp lực từ EU cũng đã buộc Apple phải từ bỏ cổng Lightning độc quyền để chuyển sang USB-C trên dòng iPhone 15 vào năm 2023.

Việc thiết kế lại Apple Pencil để có thể thay pin được xem là một sự đảo ngược hoàn toàn trong triết lý thiết kế của hãng. Từ trước đến nay, các chuyên gia từ iFixit luôn đánh giá thấp khả năng sửa chữa của Apple Pencil (thường là điểm 0), do cấu trúc gắn keo chặt chẽ khiến việc thay pin bên trong là điều không thể mà không làm hỏng thiết bị.

Xu hướng chung của ngành công nghệ

Apple không phải là cái tên duy nhất phải điều chỉnh sản phẩm vì luật lệ của EU. Nintendo cũng đã công bố các phiên bản mới cho thị trường châu Âu của máy Switch 2 và các phụ kiện đi kèm với thiết kế pin có thể thay thế. Cụ thể, mẫu Switch 2 dự kiến ra mắt tại châu Âu vào mùa thu tới sẽ có dung lượng pin thay đổi nhẹ và trọng lượng tăng thêm khoảng 10 gram để đáp ứng cấu trúc tháo lắp mới.

Các bộ dụng cụ sửa chữa và pin thay thế cho tay cầm Joy-Con 2 và Switch 2 Pro Controller cũng sẽ được cung cấp rộng rãi. Trong khi đó, các dòng máy cũ như Switch Lite hay Switch OLED sẽ dần được rút khỏi thị trường bán lẻ châu Âu vào giữa tháng 2/2027 do việc thay đổi thiết kế trên các model này không khả thi.

Việc Apple Pencil thế hệ mới hỗ trợ thay pin không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm, giảm thiểu rác thải điện tử mà còn đánh dấu một kỷ nguyên mới trong thiết kế phần cứng của Apple – nơi tính bền vững và quyền lợi sửa chữa của người dùng bắt đầu được đặt lên hàng đầu.