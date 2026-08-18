Apple phát hành iOS 27 Developer Beta 6 tập trung tối ưu hiệu suất và Siri AI Bản cập nhật iOS 27 Developer Beta 6 vừa ra mắt tiếp tục hoàn thiện giao diện Liquid Glass, tối ưu hóa tốc độ hệ thống và mở rộng trải nghiệm trí tuệ nhân tạo.

Apple vừa chính thức tung ra bản cập nhật iOS 27 và iPadOS 27 Developer Beta 6 dành cho các nhà phát triển. Đợt phát hành này diễn ra chỉ một tuần sau khi phiên bản beta 5 xuất hiện, cho thấy tốc độ hoàn thiện gấp rút của hãng công nghệ Mỹ trước thời điểm phát hành chính thức vào cuối năm nay.

Các nhà phát triển đã đăng ký chương trình thử nghiệm có thể tải về bản cập nhật trực tiếp thông qua đường dẫn Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm trên các thiết bị iPhone và iPad tương thích. Trong bản thử nghiệm này, Apple tập trung vào việc gia tăng độ ổn định, cải thiện giao diện và nâng cao trải nghiệm trí tuety nhân tạo thay vì bổ sung các tính năng mới đột phá.

Apple phát hành iOS 27 beta 6

Trọng tâm nâng cấp Siri AI và hệ sinh thái Apple Intelligence

Điểm nhấn chiến lược trên nền tảng iOS 27 là sự lột xác của trợ lý ảo Siri AI. Phiên bản này được thiết kế để hoạt động chủ động và thông minh hơn, có khả năng hiểu sâu ngữ cảnh trên màn hình, truy xuất thông tin cá nhân từ các ứng dụng để đưa ra phản hồi chính xác cho từng người dùng. Apple cũng tích hợp một ứng dụng Siri độc lập nhằm giúp người dùng quản lý và lưu trữ lịch sử hội thoại dễ dàng.

Bên cạnh đó, công nghệ Apple Intelligence tiếp tục phủ rộng sang nhiều ứng dụng hệ thống như Photos, Safari, Shortcuts, Wallet và Passwords. Tính năng Write with Siri hỗ trợ soạn thảo, hiệu chỉnh văn bản trên toàn hệ thống. Trong khi đó, công cụ Visual Intelligence tích hợp sâu vào giao diện Camera thông qua chế độ Siri mới, mở rộng khả năng nhận diện hình ảnh trực quan.

Apple dần hoàn thiện và sẽ sớm phát hành iOS 27

Tinh chỉnh giao diện Liquid Glass và tối ưu phản hồi hệ thống

Ở khía cạnh đồ họa, ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass tiếp tục nhận được các tinh chỉnh nhỏ. Đáng chú ý là sự xuất hiện của thanh trượt mới cho phép tùy chỉnh linh hoạt độ trong suốt của giao diện theo sở thích cá nhân.

Song song với cải tiến thị giác, Apple tập trung tối ưu hóa các thông số kỹ thuật nền tảng. Hệ điều hành mới ghi nhận tốc độ khởi chạy ứng dụng nhanh hơn, độ phản hồi bàn phím tức thì, khả năng truyền dữ liệu qua AirDrop được cải thiện cùng cơ chế chuyển đổi mượt mà giữa kết nối Wi-Fi và mạng di động.

Thông số kỹ thuật các dòng thiết bị tối ưu cho iOS 27

Thông số iPhone 17 tiêu chuẩn Màn hình 6.3 inch ProMotion 120Hz, Ceramic Shield 2, độ sáng 3000 nits Vi xử lý Apple A19 (GPU 5 nhân, Neural Engine nâng cấp) Camera chính Dual Fusion 48MP (Zoom quang 2x) + Ultra Wide 48MP Camera trước 18MP Center Stage Thời lượng pin Xem video lên đến 30 giờ, Sạc nhanh 50% trong 20 phút

Dù chưa ghi nhận thêm tính năng mới đột phá trong bản thử nghiệm thứ 6 này, những bước hoàn thiện nhỏ cho thấy Apple đang chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt hiệu năng nhằm mang lại trải nghiệm tối ưu nhất cho người dùng khi phiên bản chính thức ra mắt.