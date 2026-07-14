Apple phát hành iOS 27 Public Beta: Siri lột xác với AI và hiệu năng tăng vọt 80% Bản thử nghiệm iOS 27 mang đến cuộc cách mạng cho Siri bằng trí tuệ nhân tạo, đồng thời tối ưu hóa tốc độ xử lý ứng dụng và truyền tải dữ liệu AirDrop lên một tầm cao mới.

Apple đã chính thức triển khai chương trình thử nghiệm công khai (Public Beta) cho hệ điều hành iOS 27, cho phép người dùng phổ thông trải nghiệm sớm những tính năng đột phá trước khi phiên bản chính thức ra mắt vào mùa thu. Điểm nhấn lớn nhất của bản cập nhật này nằm ở sự tích hợp sâu của trí tuệ nhân tạo vào trợ lý ảo Siri và những cải tiến đáng kể về tốc độ xử lý hệ thống.

Apple iPhone sẽ nhận được nhiều tính năng AI mới với iOS 27.

Cách thức cập nhật và lưu ý quan trọng

Người dùng sở hữu các dòng iPhone tương thích hiện có thể đăng ký tham gia chương trình Apple Beta Software Program. Sau khi đăng nhập bằng Apple ID và chấp nhận các điều khoản, tùy chọn tải về sẽ xuất hiện trong phần Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm > Bản cập nhật Beta.

Tuy nhiên, vì đây là phiên bản thử nghiệm, các lỗi phần mềm và sự cố hệ thống là điều khó tránh khỏi. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lên iCloud hoặc máy tính trước khi tiến hành cài đặt để tránh rủi ro mất mát dữ liệu.

Siri AI: Bước chuyển mình thành chatbot thông minh

Thay đổi đáng chú ý nhất trên iOS 27 chính là sự lột xác của Siri. Trợ lý ảo này giờ đây hoạt động dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, tạo cảm giác kết hợp giữa ChatGPT và OpenClaw. Siri không chỉ hiểu ngữ cảnh tốt hơn mà còn có khả năng duy trì các cuộc hội thoại liên tục, giúp người dùng giải quyết các tác vụ phức tạp một cách tự nhiên.

Ứng dụng Siri hiển thị các cuộc hội thoại trước đó.

Trong iOS 27, Siri dựa trên một chatbot.

Trên các dòng máy cao cấp như iPhone 17 Pro, hệ thống Apple Intelligence còn cho phép Siri thực hiện nhiều hành động sâu bên trong các ứng dụng bên thứ ba, điều mà trước đây vốn bị hạn chế. Khả năng tương tác đa nhiệm này hứa hẹn sẽ thay đổi thói quen sử dụng điện thoại của người dùng.

Siri hiện có thể thực hiện nhiều hành động trong ứng dụng hơn đáng kể so với trước đây.

Cải tiến hiệu năng và tùy biến giao diện

Dù không quan tâm đến AI, người dùng vẫn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về tốc độ trên iOS 27. Apple đã tối ưu hóa mã nguồn để mang lại hiệu suất vận hành ấn tượng. Cụ thể:

Tác vụ hệ thống Mức độ cải thiện hiệu năng Khởi động ứng dụng Nhanh hơn 30% Tải dữ liệu trong ứng dụng Ảnh Nhanh hơn 70% Truyền tải dữ liệu qua AirDrop Nhanh hơn 80%

Bên cạnh hiệu năng, iOS 27 còn giới thiệu khả năng tùy biến sâu cho giao diện "Liquid Glass". Người dùng có thể điều chỉnh độ trong suốt của các thành phần đồ họa theo sở thích cá nhân, tạo nên một diện mạo độc bản cho thiết bị.

Quyền năng mới trong xử lý hình ảnh

Công nghệ AI mới cũng được áp dụng mạnh mẽ vào ứng dụng Ảnh. Người dùng giờ đây có thể nâng cấp chất lượng ảnh cũ, xóa vật thể thừa hoặc thậm chí là tạo ra những hình ảnh hoàn toàn mới thông qua các câu lệnh văn bản ngay trên iPhone.

iOS 27 có thể nâng cao và chỉnh sửa ảnh bằng AI...

... hoặc chỉ cần tạo một cái hoàn toàn mới.

Dự kiến, phiên bản ổn định cuối cùng của iOS 27 sẽ được phát hành rộng rãi vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, cùng thời điểm ra mắt các dòng iPhone thế hệ mới.