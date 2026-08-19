Apple phát hành khẩn bản cập nhật iOS 26.6.1 vá gần 30 lỗ hổng bảo mật nguy hiểm trên iPhone Apple tung bản nâng cấp iOS 26.6.1 xử lý 29 lỗ hổng an ninh nguy hiểm, khuyến cáo người dùng cập nhật ngay để phòng ngừa nguy cơ bị tin tặc tấn công.

Apple vừa chính thức phát hành hàng loạt bản cập nhật hệ điều hành khẩn cấp bao gồm iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1 và macOS Tahoe 26.6.2 ngay trước thời điểm công bố phiên bản iOS 27. Đợt nâng cấp này tập trung giải quyết dứt điểm gần 30 lỗ hổng an ninh nguy hiểm, đồng thời hãng đưa ra khuyến cáo khẩn thiết yêu cầu người dùng các thiết bị thuộc hệ sinh thái sớm nâng cấp phần mềm.

Apple phát hành gấp bản vá lỗ hổng iOS 26.6.1.

Tốc độ sửa lỗi kỷ lục nhờ sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo

Đáng chú ý, đây đã là bản cập nhật an ninh thứ ba được Apple tung ra chỉ trong vòng ba tuần. Tốc độ vá lỗi nhanh chóng vượt xa lịch trình phát hành thông thường có được là nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ trí tuệ nhân tạo trong khâu rà soát và phát hiện lỗi kỹ thuật.

Theo tài liệu bảo mật chính thức do hãng công bố, các giải pháp khắc phục trong đợt này đã được kiểm thử trên các phiên bản beta của iOS 27, iPadOS 27 và macOS Golden Gate. Trong đó, công cụ trí tuệ nhân tạo OpenAI Codex Security đã trực tiếp phát hiện và đóng góp giải pháp xử lý cho 9 mã lỗ hổng bảo mật.

Chi tiết các lỗ hổng kỹ thuật nguy hiểm được khắc phục

Bản cập nhật lần này giải quyết tổng cộng 29 mã lỗ hổng CVE. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là 21 lỗ hổng liên quan trực tiếp đến công cụ WebKit, gây ảnh hưởng tới độ ổn định và tính an toàn của trình duyệt Safari trên toàn bộ các thiết bị.

Bên cạnh đó, nhóm phát triển bảo mật còn khắc phục điểm yếu trong hệ thống âm thanh vốn có thể khiến ứng dụng làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm, cùng lỗi xử lý hình ảnh cho phép tin tặc thực thi mã tùy ý từ xa. Ba lỗ hổng can thiệp sâu vào lõi hệ điều hành cũng đã được vô hiệu hóa.

Riêng trên nền tảng iOS, Apple đã xử lý thành công một lỗi hổng mạng nghiêm trọng. Điểm yếu này có thể tạo điều kiện cho kẻ tấn công sở hữu vị trí mạng đặc quyền vượt qua cơ chế xác thực IPSec, từ đó chặn và đánh cắp lưu lượng truy cập của người dùng.

Đánh giá mức độ rủi ro và hướng dẫn nâng cấp an toàn

Mặc dù chưa ghi nhận dấu hiệu các lỗ hổng này bị khai thác trong thực tế, Apple vẫn cảnh báo nguy cơ tấn công sẽ gia tăng nhanh chóng khi chi tiết kỹ thuật đã công khai. Do đó, việc nâng cấp thiết bị ngay lập tức là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đối với các dòng máy đời cũ không hỗ trợ iOS 26 và iPadOS 26, Apple phát hành hai bản cập nhật phụ trợ là iOS 18.7.10 và iPadOS 18.7.10. Tuy nhiên, các dòng máy Mac không thể lên macOS Tahoe sẽ không nhận được bản vá dành cho macOS Sequoia hay macOS Sonoma.

Người dùng iPhone và iPad có thể thực hiện nâng cấp trực tiếp bằng cách vào ứng dụng Cài đặt (Settings), chọn Cài đặt chung (General) và nhấn vào Cập nhật phần mềm (Software Update) để hoàn tất.