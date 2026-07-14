Apple phát hành macOS 27 Golden Gate: Bước ngoặt Siri AI và lời chia tay chip Intel macOS 27 Golden Gate chính thức ra mắt bản thử nghiệm với Siri AI thế hệ mới dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn, giao diện Liquid Glass và chỉ hỗ trợ chip Apple Silicon.

Apple vừa chính thức phát hành bản thử nghiệm công khai (public beta) của macOS 27 với tên mã "Golden Gate". Đây được xem là bản cập nhật mang tính bước ngoặt khi Apple tập trung tối đa vào trí tuệ nhân tạo (AI) và chính thức loại bỏ hoàn toàn sự hỗ trợ cho các dòng máy Mac chạy vi xử lý Intel cũ kỹ.

macOS 27 Golden Gate hiện đã có sẵn dưới dạng phiên bản thử nghiệm.

Siri AI: Trung tâm của hệ sinh thái macOS 27

Thay đổi lớn nhất và đáng chú ý nhất trên macOS 27 chính là sự lột xác của Siri. Không còn là một trợ lý ảo dựa trên các câu lệnh cứng nhắc, Siri mới được xây dựng trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mang lại khả năng phản hồi tự nhiên và thông minh tương tự như ChatGPT.

Siri AI là một ứng dụng chuyên biệt trên macOS 27.

Nhờ sự tích hợp sâu vào hệ điều hành, Siri AI không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có thể thực hiện các thao tác phức tạp như điều chỉnh cài đặt hệ thống, tóm tắt văn bản dài hoặc quản lý tệp tin theo ngữ cảnh. Đặc biệt, Siri AI giờ đây xuất hiện dưới dạng một ứng dụng chuyên biệt, giúp người dùng dễ dàng tương tác và khai thác sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trong công việc hàng ngày.

macOS 27 cũng sẽ bao gồm các tính năng AI mới ngoài Siri.

Bên cạnh Siri, hệ sinh thái Apple Intelligence còn mang đến khả năng tạo hình ảnh trực tiếp và hỗ trợ viết các tiện ích mở rộng (extensions) cho trình duyệt Safari. Những tính năng này hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với máy tính Mac, biến hệ điều hành thành một cộng sự thông minh thay vì chỉ là một nền tảng phần mềm đơn thuần.

Ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass và cải tiến hiệu suất

Về mặt thị giác, macOS 27 giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới với khả năng tùy biến độ trong suốt của giao diện, được gọi là "Liquid Glass". Người dùng có thể điều chỉnh mức độ xuyên thấu của các cửa sổ và thanh công cụ để tạo ra không gian làm việc phù hợp với sở thích cá nhân. Các thanh công cụ cũng được tinh chỉnh để đạt được sự đồng nhất cao nhất giữa các ứng dụng hệ thống và ứng dụng bên thứ ba.

Về mặt kỹ thuật, Apple đã nâng cấp đáng kể tốc độ truyền tải dữ liệu qua AirDrop, giúp việc chia sẻ các tệp tin dung lượng lớn giữa các thiết bị trong hệ sinh thái trở nên tức thì. Ứng dụng Mail cũng nhận được bản cập nhật quan trọng về thuật toán tìm kiếm, cho phép truy xuất thông tin từ hàng nghìn email cũ với độ chính xác và tốc độ vượt trội so với các phiên bản trước.

Dấu chấm hết cho kỷ nguyên chip Intel

Một điểm gây chú ý nhưng không quá bất ngờ là macOS 27 Golden Gate chỉ tương thích với các dòng máy Mac sử dụng chip Apple Silicon (kiến trúc ARM). Các dòng MacBook, iMac hay Mac mini chạy vi xử lý Intel sẽ không còn nhận được bản cập nhật này. Đây là bước đi quyết liệt của Apple nhằm tối ưu hóa các tính năng AI vốn đòi hỏi sức mạnh từ nhân Neural Engine tích hợp sâu trong các dòng chip M-series.

Việc loại bỏ hỗ trợ Intel cho phép Apple triển khai các tính năng máy học phức tạp mà không bị kìm hãm bởi giới hạn phần cứng cũ, đồng thời thúc đẩy người dùng chuyển dịch sang thế hệ máy Mac mới hiệu quả hơn.

Hướng dẫn cài đặt và lộ trình phát hành

Người dùng sở hữu các thiết bị Mac tương thích có thể đăng ký tham gia chương trình Apple Beta Software Program miễn phí để trải nghiệm sớm macOS 27. Sau khi đăng ký thành công, bản cập nhật sẽ xuất hiện trong mục System Settings (Cài đặt hệ thống) → General (Cài đặt chung) → Software Update (Cập nhật phần mềm) → Beta Updates.

Tuy nhiên, do đây là phiên bản thử nghiệm đầu tiên dành cho công chúng, người dùng cần lưu ý các vấn đề về độ ổn định. Apple khuyến cáo mạnh mẽ việc sao lưu toàn bộ dữ liệu qua Time Machine hoặc các dịch vụ lưu trữ đám mây trước khi cài đặt để tránh rủi ro mất mát dữ liệu do lỗi phần mềm phát sinh. Theo dự kiến, phiên bản chính thức của macOS 27 Golden Gate sẽ được phát hành rộng rãi vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay.