Apple ra mắt RAW 9 trên iOS 27: Nâng cấp xử lý ảnh chuyên nghiệp sau 9 năm Apple giới thiệu engine RAW 9 cho iOS 27 và macOS 27, mang đến bước tiến lớn về khử nhiễu và độ chi tiết nhờ học máy, đánh dấu lần đại tu đầu tiên kể từ năm 2017.

Apple vừa công bố RAW 9, công cụ xử lý hình ảnh thế hệ mới sẽ được tích hợp sâu vào hệ điều hành iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27. Đây là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, Apple thực hiện một cuộc đại tu toàn diện cho hệ thống xử lý ảnh RAW, hứa hẹn cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh trên các thiết bị iPhone, iPad và Mac.

Hệ thống xử lý RAW của Apple nhận bản cập nhật lớn trên iOS 27 và macOS 27.

Bước tiến kỹ thuật sau gần một thập kỷ

Kể từ năm 2017, Apple đã sử dụng RAW 8 như một phần của khung làm việc Core Image. Việc ra mắt RAW 9 không chỉ đơn thuần là một bản cập nhật phiên bản mà là sự thay đổi về nền tảng kỹ thuật. Công cụ này cho phép cả ứng dụng Apple Photos lẫn các ứng dụng bên thứ ba tận dụng tối đa dữ liệu thô từ cảm biến mà không cần nhà phát triển phải tự xây dựng engine xử lý riêng biệt.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của RAW 9 là khả năng hỗ trợ tệp tin RAW từ hơn 784 mẫu máy ảnh khác nhau. Danh sách đầy đủ các thiết bị tương thích đã được cập nhật trực tiếp trên trang chủ của Apple, giúp người dùng chuyên nghiệp dễ dàng quản lý luồng công việc từ nhiều thiết bị ngoại vi.

Khả năng khử nhiễu vượt trội bằng học máy

Cải tiến đáng kể nhất trên RAW 9 nằm ở khả năng khử nhiễu (noise reduction) hiệu quả hơn. Bằng cách áp dụng các mô hình học máy (machine learning) tiên tiến, engine mới có thể xử lý các bức ảnh chụp ở điều kiện ánh sáng yếu với độ nhạy sáng (ISO) cực cao mà vẫn giữ được độ sắc nét.

Ảnh RAW khi chưa áp dụng công nghệ khử nhiễu mới.

Apple đã minh họa sức mạnh này thông qua tệp tin RAW chụp từ máy ảnh chuyên nghiệp tại mức ISO 51.200. Kết quả cho thấy RAW 9 có khả năng giảm nhiễu hạt một cách rõ rệt, đồng thời bảo tồn được nhiều chi tiết bề mặt hơn so với thế hệ cũ. Bên cạnh đó, công nghệ mới cũng hứa hẹn mang lại màu sắc chính xác và độ tương phản tự nhiên hơn cho các bức ảnh thô.

Xử lý ảnh với engine RAW 8.

Xử lý ảnh với engine RAW 9 mang lại độ chi tiết cao hơn.

Yêu cầu phần cứng và hiệu năng xử lý

Do RAW 9 dựa trên các mô hình học máy phức tạp, engine này đòi hỏi tài nguyên phần cứng lớn hơn so với phiên bản RAW 8. Tuy nhiên, Apple khẳng định rằng hiệu năng biên tập sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực. Quy trình xử lý hình ảnh cơ bản sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ đệm (cache), giúp các thao tác điều chỉnh thông số sau đó không cần phải chạy lại toàn bộ engine từ đầu.

Về khả năng tương thích ứng dụng, các phần mềm chuyên nghiệp như Adobe Lightroom hay Capture One thường sử dụng engine RAW độc quyền của riêng họ. Tuy nhiên, trên hệ sinh thái iOS, rất nhiều ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh bên thứ ba dựa vào Core Image của Apple. Những ứng dụng này sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ sức mạnh của RAW 9 ngay sau khi cập nhật để tương thích với hệ điều hành mới.

Dự kiến, RAW 9 sẽ chính thức khả dụng cùng với các bản cập nhật iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27 vào mùa thu năm nay. Đây được xem là nỗ lực của Apple trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nhiếp ảnh di động và các thiết bị chuyên dụng.