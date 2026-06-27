Apple rục rịch phát triển iPhone Ultra 2 dù thế hệ màn hình gập đầu tiên chưa ra mắt Apple được cho là đã khởi động dự án iPhone Ultra 2 với mã hiệu V78 nhằm tối ưu chi phí. Trong khi đó, mẫu iPhone gập đầu tiên dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới.

Dù chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple vẫn còn nằm trong vòng bí mật, các nguồn tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng cho biết tập đoàn công nghệ này đã chính thức khởi động dự án iPhone Ultra 2. Đây là bước đi chiến lược cho thấy kỳ vọng lớn của Apple vào phân khúc thiết bị gập cao cấp trong tương lai.

Công nghệ đột phá trên iPhone Ultra thế hệ đầu tiên

Theo tiết lộ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, Apple đã xử lý triệt để các rào cản kỹ thuật quan trọng liên quan đến nếp gấp màn hình và cơ chế bản lề. Đây vốn là những điểm yếu cố hữu của dòng điện thoại gập mà các đối thủ đã mất nhiều năm để hoàn thiện. Mẫu iPhone Ultra đầu tiên hiện đã sẵn sàng để đưa vào dây chuyền sản xuất hàng loạt, chuẩn bị cho kỳ ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Để tạo sự khác biệt so với các dòng smartphone truyền thống, iPhone Ultra được đồn đoán sẽ hồi sinh công nghệ bảo mật Touch ID, vốn đã vắng bóng trên các dòng flagship từ lâu. Bên cạnh đó, thiết bị dự kiến sở hữu viên pin dung lượng lớn nhất trong lịch sử iPhone, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho màn hình kích thước lớn.

Ảnh minh họa AI.

Chiến lược tối ưu chi phí với iPhone Ultra 2

Đáng chú ý, dù iPhone Ultra đời đầu chưa lên kệ, Apple đã phê duyệt dự án phát triển phiên bản kế nhiệm. Chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg hé lộ thiết bị thế hệ thứ hai có mã hiệu V78, dự kiến trình làng cùng thời điểm với dòng iPhone 20 vào năm 2027.

Điểm mấu chốt trong dự án iPhone Ultra 2 là chiến lược kiểm soát giá thành linh kiện. Mặc dù máy sẽ sở hữu kích thước màn hình lớn hơn, Apple được cho là vẫn sử dụng chung tấm nền OLED gập M16 kích thước 7,8 inch do Samsung cung cấp. Việc duy trì cùng một loại tấm nền qua hai thế hệ giúp hãng tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm áp lực chi phí đầu vào.

Thông số dự kiến iPhone Ultra (Đời đầu) iPhone Ultra 2 (Dự kiến) Thời điểm ra mắt Tháng 9/2025 Năm 2027 Tấm nền màn hình OLED gập M16 (Samsung) OLED gập M16 (Samsung) Kích thước màn hình 7,8 inch Lớn hơn 7,8 inch Giá bán khởi điểm Khoảng 2.000 USD Chưa xác định

Áp lực cạnh tranh và tương lai các dòng iPhone khác

Sự gia nhập của Apple được dự báo sẽ là cú hích lớn cho thị trường điện thoại gập toàn cầu, vốn được Counterpoint Research nhận định có thể tăng trưởng tới 20% trong năm 2026. Tuy nhiên, Apple sẽ phải đối mặt với sự thống trị tuyệt đối từ Samsung với dòng Galaxy Z Fold 7 tại các thị trường trọng điểm như Tây Âu.

Trái ngược với sự đầu tư mạnh mẽ cho dòng Ultra, tương lai của dòng iPhone Air đang trở nên bất định. Dữ liệu từ Mizuho Securities cho thấy Apple từng phải cắt giảm 1 triệu đơn hàng iPhone Air do doanh số thấp. Nguyên nhân chính nằm ở mức giá đắt đỏ nhưng cấu hình camera lại nghèo nàn. Để cứu vãn tình thế, thế hệ iPhone Air 2 tới đây nhiều khả năng sẽ được bổ sung thêm ống kính thứ hai nhằm gia tăng sức hút với người dùng trước khi Apple quyết định có tiếp tục duy trì dòng sản phẩm này hay không.