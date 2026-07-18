Apple tăng giá iPhone tại Nhật Bản: Phản ứng trước biến động tỷ giá đồng Yên Apple vừa điều chỉnh tăng giá bán các dòng iPhone tại thị trường Nhật Bản với mức tăng từ 8% đến 11%. Động thái này được cho là phản ứng trực tiếp trước sự mất giá kỷ lục của đồng Yên so với USD.

Apple đã chính thức tăng giá bán các mẫu iPhone tại Nhật Bản, với mức điều chỉnh dao động từ 8% đến 11%. Việc tăng giá này áp dụng cho nhiều dòng máy, bao gồm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17e và cả dòng iPhone 16 đời cũ, theo dữ liệu cập nhật từ cửa hàng trực tuyến của Apple tại quốc gia này.

Chi tiết mức điều chỉnh giá các dòng iPhone

Đợt điều chỉnh lần này ghi nhận mức tăng cao nhất lên tới 12% đối với mẫu iPhone 16 Plus. Các dòng sản phẩm chủ lực như iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro cũng chứng kiến mức tăng đáng kể, khiến giá trị quy đổi sang USD cao hơn so với trước đây.

Dòng máy Dung lượng Giá cũ (Yên) Giá mới (Yên) Mức tăng (Yên) Tỷ lệ tăng Giá quy đổi (USD) iPhone 17 Pro Max 256GB 194.800 214.800 20.000 10% 1.332$ iPhone 17 Pro 256GB 194.800 194.800 15.000 8% 1.199$ iPhone Air 256GB 159.800 177.800 18.000 11% 1.094$ iPhone 17e 256GB 99.800 107.800 8.000 8% 663$ iPhone 17 256GB 129.800 142.800 13.000 10% 879$ iPhone 16 128GB 114.800 124.800 10.000 9% 768$ iPhone 16 Plus 128GB 129.800 144.800 15.000 12% 891$

iPhone 17 và iPhone 17e là hai trong số các mẫu máy chịu ảnh hưởng từ đợt tăng giá này.

Nguyên nhân từ sự sụt giảm của đồng Yên

Mặc dù Apple chưa đưa ra thông báo chính thức về lý do đợt tăng giá này, các chuyên gia tài chính nhận định đây là hệ quả tất yếu từ việc đồng Yên Nhật chạm mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Khi đồng nội tệ yếu đi, giá trị doanh thu tính bằng USD của Apple tại Nhật Bản sẽ bị sụt giảm. Việc tăng giá bán lẻ giúp hãng đưa mức giá tại thị trường địa phương về gần hơn với mặt bằng chung của các thị trường quốc tế khác.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Apple điều chỉnh giá tại Nhật Bản trong thời gian gần đây. Tháng trước, hãng cũng đã tăng giá các dòng máy tính Mac và máy tính bảng iPad với lý do chi phí linh kiện đầu vào gia tăng. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, giá iPhone vẫn được giữ nguyên, khiến đợt điều chỉnh này trở thành lần tăng giá riêng biệt đầu tiên dành cho dòng điện thoại thông minh.

Tác động tới các thị trường khác

Vì đợt tăng giá tại Nhật Bản dường như gắn liền với các biến động tiền tệ cục bộ hơn là chi phí sản xuất toàn cầu, giới phân tích cho rằng kịch bản này khó có thể lặp lại tại các khu vực khác. Trừ khi có những tín hiệu mới về chi phí đầu vào hoặc biến động tỷ giá nghiêm trọng ở các quốc gia khác, Apple có thể sẽ duy trì mức giá hiện tại cho các thị trường còn lại.

Thông tin chi tiết hơn về chiến lược giá và tình hình kinh doanh của hãng dự kiến sẽ được tiết lộ trong báo cáo thu nhập quý 3 tài chính của Apple vào cuối tháng 7 này.