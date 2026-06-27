Apple tăng giá loạt MacBook và iPad tân trang: Áp lực linh kiện đe dọa iPhone 17 Apple vừa điều chỉnh tăng giá mạnh các dòng Mac và iPad tân trang với mức chênh lệch lên đến 590 USD. Tình trạng khan hiếm chip nhớ do hạ tầng AI đang đẩy giá iPhone 17 vào nguy cơ tăng cao ngay trong tháng này.

Apple đã chính thức áp dụng biểu giá mới cho dòng máy tính Mac và máy tính bảng iPad tân trang (refurbished) trên hệ thống cửa hàng trực tuyến toàn cầu. Động thái này không chỉ ảnh hưởng đến nhóm hàng đã qua sử dụng mà còn dấy lên lo ngại về một đợt điều chỉnh giá iPhone 17 sớm hơn dự kiến do cuộc khủng hoảng linh kiện bán dẫn.

Cơn sốt tăng giá trên toàn hệ thống thiết bị tân trang

Quyết định nâng giá thiết bị tân trang của Apple được đưa ra ngay sau đợt tăng giá các sản phẩm mới. Theo ghi nhận, mức giá trung bình của các sản phẩm trong danh mục này đã tăng thêm từ 160 USD đến 180 USD. Tuy nhiên, ở phân khúc máy tính cao cấp, mức tăng thực tế khiến nhiều người dùng không khỏi bất ngờ.

Cụ thể, dòng máy tính Mac ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 204 USD ở phân khúc phổ thông và lên tới 330 USD ở phân khúc cao cấp. Đáng chú ý nhất là mẫu MacBook Pro 14 inch cấu hình chip M2 Max, ghi nhận mức tăng kỷ lục từ 4.249 USD lên 4.839 USD (tăng 590 USD).

Ảnh minh họa.

Dưới đây là bảng tổng hợp một số thay đổi giá đáng chú ý đối với các dòng sản phẩm tân trang của Apple:

Sản phẩm Giá cũ (USD) Giá mới (USD) Mức chênh lệch (USD) MacBook Pro 14 inch (Chip M4 Pro) 1.699 1.779 +80 MacBook Pro 16 inch (Chip M4 Pro) 2.249 2.339 +90 MacBook Pro 14 inch (Chip M2 Max) 4.249 4.839 +590 iPad thế hệ 10 (256GB) 339 409 +70 iPad mini 6 379 459 +80

Đối với dòng iPad, mức điều chỉnh có phần ổn định hơn, dao động phổ biến từ 120 USD đến 150 USD. Tuy nhiên, một số cấu hình iPad Pro cao cấp cũng ghi nhận mức tăng từ 230 USD đến 250 USD.

Giải mã nguyên nhân: Khi AI ngốn hết tài nguyên chip nhớ

Việc điều chỉnh giá hàng tân trang được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm đồng bộ hóa mặt bằng giá mới của Apple. Nguyên nhân sâu xa không nằm ở chi phí xử lý hàng cũ mà xuất phát từ cơn sốt xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu.

Tác động từ hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Nhu cầu khổng lồ từ các tập đoàn điện toán đám mây trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI đã khiến chip nhớ và ổ lưu trữ rơi vào tình trạng khan hiếm trầm trọng. Sự bùng nổ của hạ tầng AI đã gây thắt chặt nguồn cung trên toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn, buộc các nhà sản xuất phải cạnh tranh gay gắt để có được linh kiện.

Bên cạnh đó, khi thiết bị mới trở nên đắt đỏ hơn do chi phí đầu vào tăng, Apple buộc phải nâng giá các phiên bản tân trang để duy trì tỷ lệ chiết khấu tương đương, tránh việc người dùng đổ xô sang hàng cũ gây mất cân bằng chuỗi cung ứng.

iPhone 17 và kịch bản tăng giá sớm

Không dừng lại ở Mac và iPad, các chuyên gia dự báo Apple có thể sẽ nâng giá dòng iPhone 17 ngay trong tháng này thay vì đợi đến chu kỳ ra mắt truyền thống vào mùa thu. Nhận định này càng có cơ sở sau những phát biểu gần đây của CEO Tim Cook về việc tăng giá sản phẩm là điều không thể tránh khỏi.

Ông Tim Cook thẳng thắn thừa nhận Apple không còn khả năng tự gánh chịu chi phí linh kiện gia tăng. CEO của Apple thậm chí ví sự thiếu hụt linh kiện hiện nay như một "trận lũ trăm năm có một", khẳng định đây là tình trạng tồi tệ nhất trong suốt 40 năm hoạt động của ông trong ngành công nghiệp này.

Trước Apple, hàng loạt tên tuổi lớn như Samsung, Microsoft và Dell cũng đã phải điều chỉnh tăng giá bán. Giới phân tích tin rằng mặt bằng giá mới của Apple sẽ được thiết lập vững chắc trước khi các mẫu iPhone thế hệ tiếp theo chính thức trình làng, đánh dấu một giai đoạn mới đầy thách thức cho người tiêu dùng công nghệ.