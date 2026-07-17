Apple thay đổi quà tặng Back to School 2026: Vì sao AirTag thay thế AirPods? Apple đổi quà Back to School 2026 sang bộ 4 AirTag thay vì AirPods. Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng cao, ảnh hưởng đến giá trị ưu đãi cho sinh viên Việt Nam.

Chương trình Back to School 2026 của Apple tại Việt Nam đã chính thức khởi động, mang đến những thay đổi đáng kể trong chính sách ưu đãi dành cho học sinh và sinh viên. Thay đổi lớn nhất nằm ở quà tặng đi kèm khi mua các dòng máy Mac và iPad, gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng công nghệ.

Phân tích cấu trúc ưu đãi và giá trị quà tặng mới

Trong nhiều năm qua, AirPods miễn phí đã trở thành biểu tượng của mùa Back to School, giúp Apple kích cầu mạnh mẽ trong phân khúc giáo dục. Tuy nhiên, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt khi hãng chuyển sang tặng bộ 4 AirTag (trị giá khoảng 3 triệu đồng) cho khách hàng mua Mac hoặc iPad đủ điều kiện. Dù tổng giá trị quà tặng tương đương với các năm trước, tính ứng dụng thực tế lại là vấn đề gây tranh cãi.

Để sở hữu các dòng tai nghe thế hệ mới, người dùng hiện nay phải thực hiện phương thức "thu cũ đổi mới" hoặc bù thêm chi phí chênh lệch. Dưới đây là bảng chi phí phụ thu chi tiết cho các tùy chọn nâng cấp:

Sản phẩm nâng cấp Mức chi phí phụ thu (Dự kiến) AirPods 4 (Bản tiêu chuẩn) Khoảng 809.000 đồng AirPods 4 (Hỗ trợ ANC) Hơn 2.000.000 đồng AirPods Pro 3 Gần 3.800.000 đồng Apple Pencil Pro (Dành cho iPad) Khoảng 178.000 đồng

Sự điều chỉnh này khiến AirPods 4 ANC – vốn là quà tặng mặc định của năm 2025 – trở thành một lựa chọn xa xỉ hơn. Đáng chú ý, dòng MacBook Neo mới nhất cũng không nằm trong danh sách sản phẩm được áp dụng chương trình quà tặng năm nay, cho thấy Apple đang thắt chặt biên lợi nhuận đối với các dòng thiết bị mới.

Chương trình ưu đãi cho sinh viên diễn ra đến ngày 27/8. Ảnh: Apple.

Chiến lược khác biệt hóa theo thị trường

Apple không áp dụng một công thức chung cho tất cả các khu vực. Tại Ấn Độ, người dùng vẫn có quyền lựa chọn giữa AirTag và AirPods 4. Trong khi đó, tại các thị trường như Malaysia, Philippines, đảo Đài Loan và Thái Lan, Apple thay thế hoàn toàn phụ kiện bằng Apple Gift Card. Việc Việt Nam chỉ nhận được bộ 4 AirTag mà không có lựa chọn thay thế trực tiếp sang AirPods cho thấy sự phân cấp rõ rệt trong chiến lược kinh doanh của hãng tại khu vực Đông Nam Á.

Thời gian triển khai chương trình năm nay cũng bị rút ngắn đáng kể. Back to School 2026 sẽ kết thúc vào ngày 27/8, sớm hơn khoảng một tháng so với các mùa trước. Điều này tạo ra áp lực mua sắm ngắn hạn cho người dùng, đồng thời giúp Apple tối ưu hóa chuỗi cung ứng trước thềm ra mắt iPhone mới vào tháng 9.

Tác động từ chi phí linh kiện và thị trường chip nhớ

Theo các báo cáo từ TrendForce, nguyên nhân sâu xa của việc thắt chặt ưu đãi có thể bắt nguồn từ áp lực chi phí sản xuất. Giá DRAM và NAND Flash – hai thành phần cốt lõi trong MacBook và iPad – dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng phi mã trong năm 2026. Hiện tại, bộ nhớ chiếm từ 10-18% chi phí linh kiện của một chiếc laptop, và con số này có thể vượt ngưỡng 20% nếu xu hướng tăng giá không dừng lại.

Việc thay thế AirPods bằng AirTag – một thiết bị có cấu tạo kỹ thuật đơn giản hơn và không sử dụng các chip xử lý âm thanh phức tạp như dòng H2 – giúp Apple giảm bớt gánh nặng chi phí quà tặng trong khi vẫn duy trì được giá trị niêm yết của gói ưu đãi. Đối với người dùng, sự thay đổi này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn về nhu cầu thực tế, bởi giá trị thanh khoản và sử dụng của một bộ 4 AirTag thường thấp hơn so với một chiếc tai nghe không dây chất lượng cao.