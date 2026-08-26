Apple trình làng vi xử lý 2 nm M6 cùng siêu chip M5 Ultra bứt phá hiệu năng AI và đồ họa Apple chính thức công bố vi xử lý M6 trên tiến trình 2 nm cùng siêu vi xử lý M5 Ultra mạnh mẽ, nâng cấp toàn diện hiệu năng đơn luồng và xử lý trí tuệ nhân tạo.

Trước thềm sự kiện công nghệ quan trọng, Apple đã chính thức ra mắt loạt phần cứng mới với tâm điểm là hai dòng vi xử lý Apple Silicon thế hệ tiếp theo: chip M6 và siêu chip M5 Ultra. Cả hai bộ xử lý này mang lại bước nhảy vọt về kiến trúc tính toán, tối ưu sâu cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và được trang bị trên các dòng máy tính như Mac Studio và Mac mini.

Hai dòng vi xử lý tối tân nhất của Nhà Táo là Chip M6 và M5 Ultra mới của Apple.

Kiến trúc 3 cụm lõi độc đáo trên chip 2 nm M6

Chip M6 là vi xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2 nm, giúp gia tăng đáng kể mật độ bóng bán dẫn và nâng cao hiệu suất tiêu thụ năng lượng. Đáng chú ý, M6 sở hữu nhiều hơn hai lõi so với thế hệ M5 tiền nhiệm và trở thành bộ xử lý đầu tiên tích hợp cấu trúc ba loại lõi CPU khác nhau:

2 lõi siêu xử lý: Đảm nhận các tác vụ đòi hỏi hiệu năng đơn luồng cao nhất, thiết lập kỷ lục tốc độ đơn luồng mới của hãng.

Đảm nhận các tác vụ đòi hỏi hiệu năng đơn luồng cao nhất, thiết lập kỷ lục tốc độ đơn luồng mới của hãng. 4 lõi hiệu năng: Xử lý các tác vụ tính toán đa luồng phức tạp.

Xử lý các tác vụ tính toán đa luồng phức tạp. 6 lõi tiết kiệm năng lượng: Phụ trách vận hành mượt mà các tiến trình chạy nền.

Theo công bố, M6 mang lại tốc độ xử lý đa luồng cao hơn 1,2 lần so với chip M5. Về khả năng xử lý AI, mỗi lõi trên M6 đều được tích hợp bộ tăng tốc Neural Accelerator, giúp hiệu năng tính toán GPU tối đa cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo tăng thêm 30%.

Hệ thống GPU của M6 cũng được nâng cấp với kiến trúc đổ bóng mới, công nghệ dò tia bằng phần cứng và tính năng Dynamic Caching. Chip hỗ trợ bộ nhớ hợp nhất dung lượng 32 GB với băng thông 170 GB/giây (tăng 10% so với M5). Ngoài ra, M6 có thể xử lý trực tiếp định dạng 8-bit (FP8) ở cấp độ phần cứng, giúp giảm tải bộ nhớ và tăng tốc độ xử lý AI so với cơ chế phần mềm trước đây.

Sức mạnh cụm 4 chip và kết nối UltraFusion trên M5 Ultra

Bên cạnh M6, dòng vi xử lý cao cấp nhất M5 Ultra được thiết kế phục vụ người dùng chuyên nghiệp trên dòng máy Mac Studio. Chip sử dụng công nghệ UltraFusion thế hệ mới để ghép nối hai bộ vi xử lý M5 Max lõi kép, tạo nên kiến trúc cụm 4 chip đồng nhất.

Dòng sản phẩm Mac Studio sẽ được trang bị chip M5 Ultra.

Giải pháp liên kết này đem lại băng thông liên lõi đạt hơn 4,4 TB/giây cùng mật độ kết nối cao gấp 6 lần. M5 Ultra cung cấp cấu hình CPU cao nhất lên đến 36 lõi (bao gồm 12 lõi siêu mạnh và 24 lõi hiệu năng cao), mang lại mức tăng 1,25 lần hiệu năng đơn luồng và 1,3 lần hiệu năng đa luồng so với chip M3 Ultra.

Về khả năng đồ họa, M5 Ultra sở hữu GPU quy mô lên đến 80 lõi. Tương tự như M6, mỗi lõi GPU đều tích hợp Neural Accelerator, đưa hiệu năng xử lý đồ họa cho tác vụ AI tăng gấp 4,5 lần khi đặt cạnh thế hệ M3 Ultra.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật nổi bật