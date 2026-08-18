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    Apple tung bản cập nhật khẩn cấp iOS 26.6.1 và macOS 26.6.2 để vá các lỗ hổng bảo mật nguy hiểm

    Lê Nhân18/08/2026 13:55

    Apple chính thức phát hành iOS 26.6.1 và macOS 26.6.2 nhằm sửa chữa các lỗ hổng an ninh nghiêm trọng, khuyến cáo người dùng thiết bị nâng cấp lập tức.

    Apple vừa bất ngờ phát hành hàng loạt bản cập nhật phần mềm mới bao gồm iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1, visionOS 26.6.1 và macOS 26.6.2 nhằm xử lý các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Mặc dù không đi kèm tính năng giao diện mới, các bản vá này chứa những cải tiến an ninh quan trọng được trích xuất từ các phiên bản thử nghiệm của iOS 27 và macOS Golden Gate 27.

    Bản vá bảo mật quan trọng xuất hiện trước thời điểm ra mắt iOS 27

    Các phiên bản iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1 và macOS 26.6.2 ghi nhận số hiệu xây dựng mới hơn so với bản Release Candidate được cung cấp trước đó một tuần. Điều này cho thấy Apple đã tiếp tục tối ưu hóa và hoàn thiện mã nguồn ở phút chót trước khi phát hành rộng rãi tới người dùng toàn cầu.

    Apple phát hành iOS 26.6.1
    Apple phát hành iOS 26.6.1

    Đáng chú ý, hãng công nghệ Mỹ đã tích hợp nhiều bản vá bảo mật vốn đang được thử nghiệm trên iOS 27, iPadOS 27 và macOS Golden Gate 27 vào đợt cập nhật này. Việc chủ động đưa tính năng bảo vệ cao cấp xuống hệ điều hành hiện tại khẳng định ưu tiên hàng đầu của tập đoàn trong việc ngăn chặn các nguy cơ khai thác dữ liệu cá nhân.

    Hỗ trợ duy trì cho các thiết bị thế hệ trước

    Bên cạnh các hệ điều hành mới nhất, Apple cũng không quên bảo vệ người dùng chưa nâng cấp lên dòng iOS 26 khi phát hành đồng thời iOS 18.7.10 và iPadOS 18.7.10. Trong khi đó, thông tin chi tiết liên quan đến bản vá trên visionOS 26.6.1 sẽ được công bố sau.

    Dù các nâng cấp an ninh không mang lại sự thay đổi rõ rệt trong quá trình sử dụng hằng ngày, người dùng sở hữu iPhone, iPad hay máy tính Mac tương thích nên chủ động cài đặt sớm thay vì chờ đợi để đảm bảo an toàn hệ thống.

    Tối ưu trải nghiệm phần mềm trên thế hệ iPhone 17

    Để trải nghiệm trọn vẹn sự mượt mà cũng như các tiêu chuẩn an toàn của hệ điều hành iOS 26, phần cứng đóng vai trò then chốt. Dòng iPhone 17 mang đến sự kết hợp giữa hiệu năng từ vi xử lý A19 và khả năng hiển thị tiên tiến.

    iPhone 17 256GB | Chính hãng
    Thông sốĐặc tính kỹ thuật iPhone 17
    Màn hình6,3 inch, ProMotion 120Hz, Ceramic Shield 2, độ sáng đỉnh 3000 nit
    Vi xử lýChip A19, GPU 5 lõi, Neural Engine cải tiến
    Camera sau48MP Dual Fusion (zoom quang 2x) và 48MP Ultra Wide
    Camera trước18MP Center Stage
    Thời lượng pinXem video lên đến 30 giờ, sạc nhanh 50% trong 20 phút

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      Khoa học - công nghệ
      Apple tung bản cập nhật khẩn cấp iOS 26.6.1 và macOS 26.6.2 để vá các lỗ hổng bảo mật nguy hiểm
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