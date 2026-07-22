Arezzo thắng Napoli, khép lại trận giao hữu bằng màn rượt đuổi bất thành Arezzo đánh bại Napoli 1-3 trong trận giao hữu CLB, còn Napoli chỉ có thể rút ngắn cách biệt trước khi hứng chịu thất bại chung cuộc. Kết quả giúp Arezzo khép lại trận đấu trong niềm vui, trong khi Napoli nhận một thất bại đáng quên.

Napoli 1 - 3 Arezzo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Napoli tiếp đón Arezzo.

12' A. Cerri đưa Arezzo vượt lên Phút 12', A. Cerri lập công giúp Arezzo mở tỷ số trước Napoli. Đội khách đang tạo lợi thế sớm với tỷ số 0-1.

30' Napoli thay thủ môn ở phút 30 Phút 30, Napoli đưa V. Milinkovic-Savic vào sân thay A. Meret. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Napoli đang bị Arezzo dẫn 0-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Arezzo nhân đôi cách biệt tại Napoli Phút 56, Arezzo ghi bàn để nâng tỷ số lên 0-2 trước Napoli. Đội khách đang tạo khoảng cách đáng kể sau bàn mở tỷ số ở phút 12.

61' M. Politano kéo Napoli trở lại cuộc chơi Phút 61, M. Politano lập công giúp Napoli rút ngắn cách biệt xuống 1-2 trước Arezzo. Bàn thắng thắp lại hy vọng cho Napoli trong phần còn lại của trận đấu.

89' Arezzo nới rộng cách biệt ở phút 89 Phút 89, Arezzo ghi bàn để nâng tỷ số lên 1-3 trước Napoli. Bàn thắng đến cuối trận giúp Arezzo củng cố lợi thế trong những phút còn lại.

KT Kết thúc: Napoli 1-3 Arezzo Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 00:51 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Napoli sẽ đối đầu Arezzo lúc 23h ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là trận đấu mà mọi đánh giá trước giờ bóng lăn cần được đặt trong bối cảnh dữ liệu đối đầu gần đây giữa hai đội còn rất hạn chế.

Cán cân đối đầu nghiêng về Arezzo

Napoli và Arezzo mới gặp nhau 1 lần gần nhất. Ở cuộc đối đầu đó, Napoli không giành chiến thắng và cũng không có trận hòa, trong khi Arezzo có 1 lần vượt qua đối thủ.

Con số này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho Arezzo trước trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, vì mẫu đối đầu chỉ gồm 1 trận, chưa thể xem đây là cơ sở đủ rộng để khẳng định sự áp đảo lâu dài của một trong hai đội.

Trận đấu khó đoán từ dữ liệu hiện có

Không có thêm số liệu về phong độ gần đây, lực lượng, vị trí hay mục tiêu cụ thể của hai đội. Vì vậy, những yếu tố như cách Napoli tổ chức tấn công, khả năng Arezzo duy trì lợi thế đối đầu hoặc sự điều chỉnh nhân sự trong một trận giao hữu sẽ chỉ có thể được đánh giá rõ hơn khi trận đấu diễn ra.

Trong bối cảnh đó, Napoli cần hướng tới màn trình diễn chắc chắn hơn so với kết quả đối đầu gần nhất, còn Arezzo có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ ưu thế đã tạo ra trước đó. Dù vậy, không có đủ dữ liệu để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát thế trận hoặc chiếm ưu thế xuyên suốt.

Nhận định trước trận

Trận Napoli gặp Arezzo có sự cân bằng nhất định nếu chỉ xét những thông tin được cung cấp. Arezzo sở hữu điểm tựa từ chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất, trong khi Napoli có cơ hội tạo ra phản ứng tích cực trong cuộc tái đấu này.

Nhìn chung, đây là màn so tài chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn về kết quả. Diễn biến chiến thuật, cách tiếp cận trận đấu và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quyết định trong việc phân định ưu thế giữa Napoli và Arezzo.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Napoli · 0 thắng 0 hòa Arezzo · 1 thắng Napoli 0 - 2 Arezzo ARE

Napoli 5 trận gần nhất T T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Arezzo 5 trận gần nhất B B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới