Argentina 3-1 Jordan: Messi vào sân định đoạt trận đấu bằng siêu phẩm đá phạt Lionel Messi một lần nữa khẳng định vị thế siêu ngôi sao khi vào sân từ ghế dự bị và lập siêu phẩm đá phạt, giúp Argentina đánh bại Jordan 3-1 để chiếm ngôi đầu bảng J World Cup 2026.

Argentina vừa khép lại hành trình tại vòng bảng World Cup 2026 bằng một chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Jordan trên sân vận động AT&T. Dù có những thời điểm gặp khó khăn trước sự vùng lên mạnh mẽ của đại diện Tây Á, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch và khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Scaloni khẳng định vị thế ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Sự áp đảo của Albiceleste và khởi đầu thuận lợi

Bước vào trận đấu cuối cùng của bảng J, huấn luyện viên Scaloni đã thực hiện một số điều chỉnh nhân sự, đáng chú ý nhất là việc để Lionel Messi ngồi trên băng ghế dự bị nhằm giữ sức cho vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi sức mạnh tấn công của Argentina. Đội bóng xứ Tango nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát tuyệt đối với tỷ lệ cầm bóng có lúc chạm ngưỡng 80%.

Messi bắt đầu trên băng ghế dự bị nhưng vẫn tạo dấu ấn. Ảnh: Getty Images.

Áp lực nghẹt thở sớm mang về thành quả ở phút 19. Từ một tình huống đá phạt trực tiếp, Giovani Lo Celso thực hiện cú dứt điểm chân trái đầy kỹ thuật. Bóng đi lượn qua hàng rào và găm thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Abulaila, mở tỷ số cho Argentina. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ áo xanh - trắng chơi thong dong nhưng vẫn đầy hiểm hóc.

Phút 31, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định hậu vệ Jordan đã phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Lautaro Martinez không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt. Đây là bàn thắng quan trọng giúp tiền đạo của Inter Milan giải tỏa áp lực tâm lý sau chuỗi trận chưa đạt hiệu suất như kỳ vọng.

Nỗ lực của Jordan và sự xuất hiện của thiên tài

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu bất ngờ thay đổi khi Jordan đẩy cao đội hình chơi tất tay. Phút 55, tận dụng một thoáng mất tập trung của hàng thủ Argentina, Mousa Tamari đã có pha dứt điểm quyết đoán rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng này khiến thế trận trở nên căng thẳng và giằng co, buộc huấn luyện viên Scaloni phải đưa ra sự thay đổi.

Lionel Messi được tung vào sân trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả. Sự có mặt của số 10 ngay lập tức giúp Argentina lấy lại nhịp độ và sự mềm mại trong các pha phối hợp. Messi không chỉ đóng vai trò điều tiết mà còn là hạt nhân trong mọi đường bóng tấn công.

Siêu phẩm đá phạt định đoạt trận đấu

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và Jordan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, Messi đã dập tắt mọi hy vọng của đối thủ. Phút 80, từ một quả đá phạt sát vòng cấm địa, Messi thực hiện cú sút sở trường đưa bóng vẽ nên một đường cong hoàn mỹ vào góc cao khung thành. Đây là một trong những pha lập công đẹp mắt nhất kể từ đầu giải đấu.

Tình huống sút phạt đẹp mắt của Messi. Ảnh: Getty Images.

Chiến thắng 3-1 giúp Argentina giữ vững ngôi đầu bảng J với thành tích ấn tượng. Kết quả này đưa họ vào vòng 32 đội để đối đầu với hiện tượng Cape Verde. Với phong độ hiện tại cùng sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao, Argentina đang cho thấy họ sẵn sàng bảo vệ ngai vàng thế giới.

Thống kê trận đấu Argentina vs Jordan

Thông số Argentina Jordan Tỷ số 3 1 Kiểm soát bóng 72% 28% Sút trúng đích 8 3 Phạt góc 6 2 Thẻ vàng 1 3

Nhìn chung, trận đấu không chỉ là màn phô diễn sức mạnh của Argentina mà còn cho thấy khả năng xoay chuyển cục diện của Messi dù chỉ thi đấu từ băng ghế dự bị. Đội bóng Nam Mỹ đã sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt hơn ở vòng knock-out.