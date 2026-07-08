Argentina 3-2 Ai Cập: Màn ngược dòng kịch tính và cáo buộc dàn xếp cho Messi Dù dẫn trước 2-0, Ai Cập vẫn thua ngược 2-3 trước Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2026. Phía Ai Cập kịch liệt chỉ trích VAR và cho rằng giải đấu được dàn xếp để Lionel Messi vô địch.

Đội tuyển Ai Cập đã chính thức khép lại hành trình tại FIFA World Cup 2026 sau thất bại đầy nghiệt ngã 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8. Trận đấu diễn ra theo một kịch bản điên rồ khi đại diện châu Phi sớm thiết lập lợi thế dẫn trước 2-0, nhưng sự bùng nổ của Argentina trong hiệp hai cùng những quyết định gây tranh cãi từ tổ trọng tài đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện.

Bước ngoặt từ VAR và nỗi uất ức của "The Pharaohs"

Tâm điểm của sự phẫn nộ phía Ai Cập nằm ở tình huống diễn ra trong hiệp hai. Khi tỷ số đang có lợi cho đội bóng vùng Trung Đông, Mostafa Ziko đã đưa được bóng vào lưới Argentina, thắp sáng hy vọng về một cơn địa chấn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng vì xác định có lỗi xảy ra trước đó ở phần sân nhà của Ai Cập.

Quyết định này trở thành bước ngoặt tâm lý cực lớn. Ngay sau đó, Argentina tận dụng sự xao nhãn của đối thủ để ghi liên tiếp ba bàn thắng, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc nhưng cũng không kém phần tranh cãi.

Trả lời phỏng vấn sau trận, tiền đạo Mostafa Ziko – người đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 – không giấu nổi sự cay đắng. Anh liên tục nhắc lại cụm từ "không công bằng" và đưa ra tuyên bố gây sốc: "Xin chúc mừng Argentina với chức vô địch World Cup; giải đấu này đã bị sắp đặt, họ chẳng cần thêm điều gì nữa. Trọng tài đã xử ép chúng tôi. Hoàn toàn không công bằng".

Áp lực thương mại và yếu tố Lionel Messi

Không chỉ các cầu thủ, huấn luyện viên trưởng Hossam Hasan cũng hướng mũi dùi chỉ trích về phía FIFA. Ông cho rằng sự hiện diện của Lionel Messi tại giải đấu mang lại giá trị thương mại quá lớn, khiến các quyết định chuyên môn bị bẻ cong để bảo vệ ngôi sao này.

"Rõ ràng World Cup đã trở thành ngành công nghiệp phục vụ mục đích thương mại. Họ không muốn Messi bị loại. Đó là lý do trận đấu này không có sự công bằng. Messi không nên ăn mừng một cách vô nghĩa", ông Hasan khẳng định đầy đanh thép.

Nhà cầm quân này thậm chí tuyên bố sẽ không theo dõi bất kỳ trận đấu nào còn lại của World Cup 2026 như một cách để phản đối. Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ Ai Cập mới thực sự là những người hùng khi đã chiến đấu quả cảm trước những áp lực vô hình từ bên ngoài sân cỏ.

Góc nhìn chuyên gia về tính nhất quán của VAR

Sự việc không chỉ dừng lại ở phản ứng của người trong cuộc. Bình luận trên Sky Sports, cựu trung vệ Jamie Carragher cũng bày tỏ sự hoài nghi về tính nhất quán trong việc sử dụng công nghệ VAR tại giải đấu năm nay. Carragher nhận định tình huống từ chối bàn thắng của Ai Cập là một quyết định thiếu thuyết phục nếu so sánh với tiêu chuẩn tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

"Tôi khẳng định rằng, nếu tình huống đó xảy ra với một đội bóng khác thì bàn thắng đã được công nhận. Nếu diễn ra ở Ngoại hạng Anh, La Liga hoặc Serie A, đó vẫn sẽ là một bàn thắng hợp lệ dù có xem lại VAR. Giải đấu này đang tồn tại quá nhiều sự thiếu nhất quán", Carragher phân tích.

Thất bại của Ai Cập để lại nhiều nuối tiếc cho người hâm mộ bóng đá châu Phi. Dù phải dừng bước, màn trình diễn của họ trước nhà đương kim vô địch Argentina đã chứng minh thực lực đáng gờm, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên những tranh luận nảy lửa về sự công bằng và minh bạch trong bóng đá hiện đại.