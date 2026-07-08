Argentina 3-2 Ai Cập: Messi chuộc lỗi trong màn lội ngược dòng điên rồ tại World Cup Lionel Messi sút hỏng phạt đền nhưng vẫn rực sáng để giúp Argentina đánh bại Ai Cập 3-2, giành vé vào tứ kết World Cup sau một kịch bản kịch tính tại vòng 16 đội.

Trận đấu tại vòng 16 đội World Cup giữa Argentina và Ai Cập đã mang đến mọi cung bậc cảm xúc mà bóng đá có thể tạo ra. Từ nỗi thất vọng khi Lionel Messi sút hỏng phạt đền đến sự vỡ òa với màn lội ngược dòng nghẹt thở, nhà đương kim vô địch đã cho thấy bản lĩnh thép ở những thời khắc sinh tử nhất.

Hàng thủ chệch choạc và nỗi lo từ đôi cánh

Argentina bắt đầu trận đấu với sự lúng túng lạ thường ở hệ thống phòng ngự. Sự thiếu tập trung của các mắt xích quan trọng đã khiến đại diện Nam Mỹ phải trả giá đắt bằng hai bàn thua chóng vánh.

Emiliano Martinez có một ngày thi đấu khá nhàn rỗi trong phần lớn thời gian nhưng hoàn toàn bất lực trong cả hai bàn thua. Ảnh: Getty Images.

Trong khi Emiliano Martinez không có nhiều cơ hội để trổ tài cứu thua, thì các hậu vệ biên lại trở thành tử huyệt. Nahuel Molina và Nicolas Tagliafico liên tục bị các cầu thủ tốc độ bên phía Ai Cập khai thác.

Nahuel Molina gần như vô hại trên mặt trận tấn công và liên tục hụt hơi trong các tình huống lùi về phòng ngự. Ảnh: Getty Images.

Ở trung tâm hàng thủ, Lisandro Martinez cũng có một ngày thi đấu dưới sức khi thất thế trong các pha tranh chấp bóng bổng và phản ứng chậm chạp trước các tình huống xâm nhập của Mostafa Zico.

Lisandro Martinez phản ứng quá chậm chạp khi để đối phương xâm nhập vòng cấm ghi bàn thứ hai. Ảnh: Getty Images.

Lionel Messi: Từ kỷ lục buồn đến màn chuộc lỗi vĩ đại

Tâm điểm của trận đấu đổ dồn về Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi đã tự phá kỷ lục buồn của chính mình khi sút hỏng quả phạt đền thứ tư tại các kỳ World Cup sau tình huống đột phá mang về penalty của Tagliafico.

Lionel Messi chuộc lỗi hoàn hảo với đường kiến tạo tinh tế và cú sút tung nóc lưới gỡ hòa. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, đẳng cấp của một huyền thoại đã lên tiếng đúng lúc. Messi không gục ngã mà trực tiếp dẫn dắt lối chơi, kiến tạo cho đồng đội và tự mình ghi bàn gỡ hòa quan trọng, mở đường cho cuộc lội ngược dòng.

Bước ngoặt chiến thuật từ sơ đồ kim cương

Nhận thấy sự bế tắc, Huấn luyện viên Lionel Scaloni đã thực hiện những điều chỉnh mang tính bước ngoặt. Việc chuyển sang sơ đồ kim cương giúp Argentina kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến.

Leandro Paredes trở thành trạm trung chuyển bóng với 129 lần chạm bóng – con số cao nhất trên sân. Ảnh: Getty Images.

Trong hệ thống này, Leandro Paredes đóng vai trò mỏ neo, giải phóng cho Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez dâng cao. Cristian Romero cũng trở thành người hùng thầm lặng với cú đánh đầu dũng mãnh thắp lại hy vọng cho toàn đội.

Cú đánh đầu dũng mãnh của Romero đã trực tiếp châm ngòi cho màn lội ngược dòng điên rồ. Ảnh: Getty Images.

Dàn kép phụ định đoạt trận đấu

Sự khác biệt của Argentina ở trận này còn nằm ở chiều sâu đội hình. Những cái tên vào sân thay người như Lautaro Martinez và Gonzalo Montiel đã mang đến luồng sinh khí mới, trực tiếp góp công vào bàn thắng ấn định tỷ số của Enzo Fernandez.

Enzo Fernandez để lại dấu ấn với pha đánh đầu ấn định chiến thắng mang tính biểu tượng. Ảnh: Getty Images.

Bảng chấm điểm chi tiết đội hình Argentina (Thang điểm 10)

Cầu thủ Điểm Ghi chú chính Lionel Messi 8.0 Kiến tạo và ghi bàn gỡ hòa quan trọng. Cristian Romero 7.4 Ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số quý giá. Enzo Fernandez 7.4 Ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng. Lautaro Martinez 6.9 Kiến tạo quyết định sau khi vào sân. Leandro Paredes 6.7 Chạm bóng nhiều nhất sân (129 lần). Nahuel Molina 5.9 Mắc nhiều lỗi phòng ngự, thi đấu mờ nhạt.

Vượt qua Ai Cập bằng một kịch bản không tưởng, Argentina đã ghi tên mình vào vòng tứ kết. Dù vẫn còn đó những nỗi lo ở hàng phòng ngự, nhưng sự tỏa sáng đúng lúc của Messi và các nhân tố dự bị đang biến "Albiceleste" thành một tập thể cực kỳ khó bị đánh bại tại kỳ World Cup năm nay.