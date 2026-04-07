Argentina 3-2 Cabo Verde: Argentina giành chiến thắng Argentina bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ hoàn hảo, trong khi Cabo Verde mang đến thách thức bất ngờ sau chuỗi trận không thua. Trận đấu diễn ra lúc 05:00 ngày 04/07/2026 tại Hard Rock Stadium.

Argentina 3 - 2 Cabo Verde Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Argentina tiếp đón Cabo Verde.

29' BÀN THẮNG! Argentina (1-0) Phút 29': L. Messi (Argentina) lập công (kiến tạo: L. Martinez). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

59' BÀN THẮNG! Cabo Verde (1-1) Phút 59': D. Duarte (Cabo Verde) lập công (kiến tạo: R. Mendes). Tỷ số: 1 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Argentina): J. Alvarez vào sân thay L. Martinez.

64' Thay người Phút 64' (Argentina): N. Gonzalez vào sân thay T. Almada.

67' Thay người Phút 67' (Cabo Verde): J. Monteiro vào sân thay L. Duarte.

67' Thay người Phút 67' (Cabo Verde): D. Livramento vào sân thay N. Da Costa.

68' Thẻ vàng Phút 68': K. Lenini (Cabo Verde) nhận thẻ vàng (Holding).

80' Thay người Phút 80' (Cabo Verde): W. Semedo vào sân thay R. Mendes.

80' Thay người Phút 80' (Cabo Verde): H. Varela vào sân thay J. Cabral.

84' Thay người Phút 84' (Argentina): L. Paredes vào sân thay R. de Paul.

86' Thay người Phút 86' (Argentina): N. Tagliafico vào sân thay F. Medina.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

92' BÀN THẮNG! Argentina (2-1) Phút 92': L. Martinez (Argentina) lập công (kiến tạo: A. Mac Allister). Tỷ số: 2 - 1.

100' Thay người Phút 100' (Cabo Verde): Y. Semedo vào sân thay D. Duarte.

100' Thay người Phút 100' (Cabo Verde): Benchimol vào sân thay K. Lenini.

103' BÀN THẮNG! Cabo Verde (2-2) Phút 103': S. Lopes Cabral (Cabo Verde) lập công (kiến tạo: Y. Semedo). Tỷ số: 2 - 2.

104' Thay người Phút 104' (Argentina): G. Montiel vào sân thay N. Molina.

111' BÀN THẮNG! Argentina (3-2) Phút 111': D. Borges (Cabo Verde) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 2.

115' Thẻ vàng Phút 115': G. Montiel (Argentina) nhận thẻ vàng (Tripping).

KT Kết thúc: Argentina 3-2 Cabo Verde Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 07:45 04/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 04:25 04/07/2026

Đội hình chính thức

Argentina

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Lionel Scaloni

Đội hình xuất phát:

23. Emiliano Martínez (G)

26. Nahuel Molina (D)

13. Cristian Romero (D)

6. Lisandro Martínez (D)

25. Facundo Medina (D)

7. Rodrigo De Paul (M)

20. Alexis Mac Allister (M)

24. Enzo Fernández (M)

16. Thiago Almada (M)

10. Lionel Messi (F)

22. Lautaro Martínez (F)

Dự bị:

12. Gerónimo Rulli

1. Juan Musso

4. Gonzalo Montiel

2. Marcos Senesi

3. Nicolás Tagliafico

19. Nicolás Otamendi

14. Exequiel Palacios

11. Giovani Lo Celso

17. Giuliano Simeone

5. Leandro Paredes

18. Nico Paz

15. Nicolás González

8. Valentín Barco

9. Julián Alvarez

21. José Manuel López

Cabo Verde

Sơ đồ: 4-1-4-1

HLV: Pedro Leitao Brito

Đội hình xuất phát:

1. Vozinha (G)

22. Steven Moreira (D)

4. Pico (D)

3. Diney Borges (D)

13. Sidny Lopes Cabral (D)

6. Kevin Lenini (M)

20. Ryan Mendes (M)

15. Laros Duarte (M)

14. Deroy Duarte (M)

7. Jovane Cabral (M)

21. Nuno Da Costa (F)

Dự bị:

23. CJ Dos Santos

12. Márcio Rosa

5. Logan Costa

25. Kelvin Pires

2. Stopira

24. Wagner Pina

11. Garry Rodrigues

26. Hélio Varela

10. Jamiro Monteiro

8. João Paulo

17. Willy Semedo

16. Yannick Semedo

18. Telmo Arcanjo

19. Dailon Rocha Livramento

9. Gilson Tavares

Trận đấu không có đường lui

Vòng 1/16 World Cup 2026 không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Argentina và Cabo Verde bước vào cuộc đối đầu tại Hard Rock Stadium với một quy tắc duy nhất: thắng hoặc về nhà. Đây không còn là câu chuyện về thứ hạng bảng hay hiệu số bàn thắng — mỗi đội chỉ có 90 phút để quyết định hành trình của mình tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Argentina: Phong độ của nhà vô địch

Đương kim vô địch thế giới bước vào vòng knock-out với phong độ đáng gờm. Ba trận gần nhất, Argentina toàn thắng — một tín hiệu rõ ràng rằng đội bóng Nam Mỹ đang vận hành trơn tru và tự tin vào lối chơi của mình.

Với chuỗi chiến thắng liên tiếp, Argentina không chỉ duy trì được nhịp độ thi đấu mà còn tích lũy tâm lý vững chắc trước một trận đấu mang tính sống còn. Đây là nền tảng quan trọng khi áp lực của vòng loại trực tiếp đòi hỏi sự bình tĩnh và bản lĩnh ở từng cầu thủ.

Cabo Verde: Sức mạnh từ sự kiên cường

Cabo Verde không đến đây để làm nền. Ba trận gần nhất, đội bóng đến từ quần đảo Đại Tây Dương không để thua một lần nào — chuỗi hòa liên tiếp cho thấy một tập thể kỷ luật, khó bị khuất phục và biết cách kiểm soát trận đấu theo cách riêng của mình.

Tuy nhiên, hòa không còn là lựa chọn ở vòng đấu này. Cabo Verde sẽ buộc phải thay đổi tư duy, chủ động hơn so với những gì họ đã thể hiện — và đó chính là thách thức lớn nhất mà họ phải vượt qua.

Nhận định

Phong độ toàn thắng của Argentina đặt họ vào vị thế của kẻ mạnh rõ ràng. Lối chơi tấn công linh hoạt kết hợp với kinh nghiệm từng trải qua những trận đấu lớn nhất thế giới là lợi thế khó phủ nhận của đội bóng áo xanh-trắng.

Ngược lại, Cabo Verde sẽ cố gắng tái hiện lối chơi phòng ngự chắc chắn đã giúp họ không thua trong ba trận vừa qua. Nếu họ có thể kéo trận đấu vào những tình huống giằng co, cơ hội tạo bất ngờ hoàn toàn không phải là không tưởng.

Nhìn chung, Argentina được đánh giá cao hơn và có nhiều lợi thế hơn để tiến vào vòng tiếp theo. Dù vậy, trong bóng đá, đặc biệt là ở vòng knock-out World Cup, không có kết quả nào được đảm bảo trước khi tiếng còi kết thúc vang lên.

Phong độ gần đây của Argentina

28/06/2026: Jordan 1-3 Argentina (Thắng)

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thắng)

10/06/2026: Argentina 3-0 Iceland (Thắng)

07/06/2026: Argentina 2-0 Honduras (Thắng)

Phong độ gần đây của Cabo Verde

27/06/2026: Cabo Verde 0-0 Ả Rập Xê Út (Hòa)

22/06/2026: Uruguay 2-2 Cabo Verde (Hòa)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

07/06/2026: Cabo Verde 3-0 Bermuda (Thắng)

31/05/2026: Cabo Verde 3-0 Serbia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Cabo Verde 2 3 DDD

Phong độ và thống kê đội

Argentina (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 3 (2 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)

Cabo Verde (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DDD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 3 (2 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Argentina: Không có thông tin chấn thương

Cape Verde Islands: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Argentina

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 50%

Hòa: 50%

Khách thắng: 0%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -3.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Winner : Argentina and -3.5 goals