Argentina 3-2 Cape Verde: 120 phút nghẹt thở và bản lĩnh của nhà Vua Lionel Messi và các đồng đội đã trải qua một đêm đầy biến động tại Miami khi bị "ngựa ô" Cape Verde kéo vào hiệp phụ. Chiến thắng kịch tính 3-2 giúp Argentina giành vé vào tứ kết World Cup sau màn rượt đuổi tỷ số điên rồ.

Trận đấu tại vòng 1/16 World Cup giữa Argentina và Cape Verde đã tái định nghĩa khái niệm về một cuộc đối đầu giữa "Gã khổng lồ" và "Tí hon". Đại diện Tây Phi, đội bóng chưa thua trận nào từ đầu giải, đã mang đến một thứ bóng đá kỷ luật, lỳ lợm và không kém phần hoa mỹ, khiến nhà đương kim vô địch phải vắt kiệt sức lực trong suốt 120 phút tại Miami.

Messi khai thông bế tắc và bài toán khối đội hình lùi sâu

Đúng như dự đoán, Argentina nhập cuộc với đội hình mạnh nhất nhằm áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Tuy nhiên, Cape Verde đã thiết lập một hệ thống phòng ngự nhiều lớp cực kỳ khoa học. Sự đông đặc trong vòng cấm khiến các pha phối hợp trung lộ của Albiceleste liên tục bị bẻ gãy. Lionel Messi, trong vai trò nguồn cảm hứng, đã có ít nhất hai cơ hội ngon ăn ở phút 15 và 18 nhưng sự xuất sắc của thủ thành Vozinha đã từ chối bàn mở tỷ số.

Phải đến phút 29, nút thắt mới được tháo gỡ nhờ một khoảnh khắc thiên tài đậm chất chiến thuật. Trung vệ Lisandro Martinez dâng cao bất ngờ, tung đường phất bóng dài loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Cape Verde. Messi thoát xuống phá bẫy việt vị, khống chế bước một tinh tế trước khi dứt điểm tinh quái ở góc hẹp, đưa Argentina vượt lên dẫn trước.

Lionel Messi khai thông bế tắc cho Argentina sau một pha phá bẫy việt vị thông minh.

Sự lỳ lợm của đại diện châu Phi

Sau giờ nghỉ, Argentina có dấu hiệu chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho Cape Verde vùng lên. Phút 59, cú sốc xảy ra khi Deroy Duarte nhận bóng trong vòng cấm, tung cú sút chìm hiểm hóc xuyên qua khe chân Lisandro Martinez, làm bó tay thủ thành Emiliano Martinez. Bàn gỡ hòa 1-1 khiến cầu trường Miami như nổ tung và đẩy tâm lý các cầu thủ Argentina vào trạng thái căng thẳng.

Deroy Duarte mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Cape Verde trong hiệp hai.

Trong những phút còn lại của hiệp chính, thủ môn Vozinha trở thành nỗi ác mộng của Messi khi liên tục cản phá những cú sút phạt và các pha đối mặt trực diện. Sự kiên cường của hàng thủ Cape Verde đã buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Hiệp phụ điên rồ và tuyệt tác của Lopes Cabral

Kịch tính được đẩy lên cao độ ngay khi hiệp phụ thứ nhất bắt đầu. Phút 92, Lisandro Martinez lập công chuộc tội bằng cú dứt điểm sấm sét sau tình huống lộn xộn từ quả phạt góc. Thế nhưng, Cape Verde một lần nữa chứng minh tại sao họ là hiện tượng của giải đấu. Phút 103, Lopes Cabral thực hiện một pha cứa lòng chân phải từ cự ly xa, bóng vẽ nên một đường cong hoàn mỹ găm thẳng vào góc chết, gỡ hòa 2-2.

Bước sang hiệp phụ thứ hai, bản lĩnh của Argentina lên tiếng. Phút 111, từ quả phạt góc đầy khó chịu của Messi, áp lực từ Cristian Romero đã khiến trung vệ Diney của đối phương lúng túng phản lưới nhà. Dù những phút cuối Cape Verde đã dồn toàn lực tấn công, thậm chí suýt có bàn gỡ ở phút 119, nhưng sự tập trung của Emiliano Martinez đã bảo toàn chiến thắng nhọc nhằn cho Argentina.

Áp lực từ Romero trong tình huống phạt góc đã dẫn đến bàn thắng quyết định cho Argentina.

Thống kê chuyên sâu sau trận đấu

Số liệu thống kê cho thấy sự áp đảo của Argentina về mặt kiểm soát, nhưng cũng phản ánh hiệu suất đáng kinh ngạc của Cape Verde khi đối đầu với một đối thủ vượt trội về đẳng cấp.

Thông số Argentina Cape Verde Sút khung thành (Trúng đích) 22 (10) 16 (5) Phạt góc 8 8 Cứu thua 3 8 Phạm lỗi 13 12 Việt vị 3 2

Vượt qua thử thách cực đại mang tên Cape Verde, Argentina chính thức tiến vào vòng tứ kết để đối đầu với Ai Cập. Với cá nhân Lionel Messi, trận đấu này không chỉ là một chiến thắng mà còn là lời cảnh báo về sự khắc nghiệt của World Cup năm nay, nơi những đội bóng nhỏ sẵn sàng tạo nên địa chấn bất cứ lúc nào.