Argentina 3-2 Cape Verde: Chiến thắng nhọc nhằn và vết nứt trên hào quang nhà vô địch Argentina tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau trận thắng 3-2 trước Cape Verde, nhưng sự lì lợm của đối thủ đã phơi bày những vết nứt trong hệ thống phòng ngự của nhà đương kim vô địch.

Một trận thắng sít sao là đủ để Argentina ghi tên mình vào vòng knock-out, nhưng màn trình diễn sáng 4/7 tại World Cup 2026 đã gửi đi một thông điệp khác hẳn tới phần còn lại của thế giới. Argentina thắng Cape Verde 3-2, một kết quả đủ để Lionel Messi và đồng đội giữ vững vị thế, nhưng cái cách họ chật vật bảo vệ thành quả đã khiến hình ảnh "bất khả xâm phạm" của nhà đương kim vô địch không còn nguyên vẹn.

Argentina giành chiến thắng nhọc nhằn trước Cape Verde tại World Cup 2026

Bản lĩnh của nhà vua và sự lì lợm của kẻ thách thức

Trên sân cỏ Miami, Argentina vẫn cho thấy đẳng cấp của một đội bóng lớn khi biết cách kết liễu trận đấu trong những thời điểm căng thẳng nhất. Lionel Messi vẫn là tâm điểm của mọi đợt lên bóng, và tập thể dưới quyền HLV Lionel Scaloni vẫn giữ được thói quen chiến thắng của một nhà vô địch. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc Argentina mạnh ra sao, mà là các đối thủ đã bắt đầu bớt sợ hãi họ.

Cape Verde, một đội bóng bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, đã chơi một trận cầu sòng phẳng. Họ không bước vào sân với tâm thế của một nạn nhân chờ bị trừng phạt. Thay vào đó, đại diện châu Phi đáp trả bằng sự lì lợm đáng kinh ngạc. Khi Deroy Duarte ghi bàn gỡ hòa 1-1, và sau đó là cú cứa lòng đẳng cấp của Sidny Lopes Cabral để san bằng tỷ số 2-2, cả thế giới đã phải nhìn Argentina bằng một con mắt khác.

Argentina vẫn thắng, Messi vẫn hay, nhưng Cape Verde đã chứng minh nhà vô địch không phải không thể bị tổn thương

Cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic nhận định đầy sắc sảo về tinh thần của đội bóng yếu: "Họ không sợ Argentina, không sợ Messi hay bất kỳ ngôi sao nào. Nhà vô địch có thể nghĩ đây là một đêm dễ dàng, nhưng Cape Verde đã đáp lại: muốn thắng, hãy tự đến mà lấy". Chính thái độ không cúi đầu này đã bóc trần lớp hào quang vốn thường khiến các đối thủ của Argentina tự thua trước khi bóng lăn.

Khi nỗi sợ không còn là rào cản

Trong bóng đá đỉnh cao, uy danh đôi khi là vũ khí mạnh nhất. Nhiều đội bóng khi đối đầu với sắc xanh trắng thường bị đè nặng bởi danh tiếng của Messi và ký ức về một tập thể từng đứng trên đỉnh thế giới. Điều đó khiến họ chơi rụt rè, phản công chậm và tự thu nhỏ mình lại. Nhưng Cape Verde đã phá vỡ rào cản tâm lý đó.

Bàn thắng của Sydney Lopez không chỉ đưa trận đấu về vạch xuất phát mà còn là lời tuyên bố rằng Argentina có thể bị tổn thương. Nhà vô địch đã bị kéo vào vùng bất ổn, nơi Messi lộ rõ sự bực bội và băng ghế huấn luyện phải chịu áp lực cực đại. Đây chính là tín hiệu nguy hiểm gửi tới các đối thủ tiếp theo tại World Cup 2026.

Cape Verde rời cuộc chơi, nhưng để lại thông điệp rõ ràng: gặp Argentina vẫn khó, nhưng không nhất thiết phải sợ

Lịch sử World Cup từng chứng kiến nhiều nhà vô địch vượt qua những trận đấu "xấu xí" để lên ngôi. Bản lĩnh của Argentina nằm ở khả năng sống sót qua những đêm khó khăn như thế này. Tuy nhiên, bóng đá không chỉ là những con số trên bảng tỷ số, nó còn là khí thế và tâm lý.

Chiến thắng 3-2 giúp Argentina đi tiếp, nhưng Cape Verde đã lấy đi một phần cảm giác bất khả chiến bại bao quanh họ. Từ sau trận đấu này, các đối thủ lớn sẽ không còn bước vào sân với suy nghĩ "làm sao để không thua", mà họ sẽ nghĩ đến việc gây sức ép, tranh chấp mạnh bạo hơn và chờ đợi thời điểm đội quân của Scaloni mất nhịp. Argentina vẫn là ứng viên hàng đầu, nhưng hành trình bảo vệ ngôi vương của họ chắc chắn sẽ không còn dễ dàng khi "nỗi sợ" của các đối thủ đã dần tan biến.