Argentina 3-2 Cape Verde: Messi rực sáng trong màn rượt đuổi kịch tính để hẹn Salah tại vòng 1/8 Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số và đạo diễn lối chơi giúp Argentina nhọc nhằn hạ gục Cape Verde 3-2 sau 120 phút nghẹt thở, chính thức ghi tên vào vòng 1/8 World Cup gặp Ai Cập.

Trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 giữa Argentina và Cape Verde trên sân vận động Miami đã diễn ra với kịch bản không tưởng. Dù được đánh giá cao hơn hẳn đại diện châu Phi, đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni đã phải trải qua 120 phút tra tấn thể lực và tinh thần để giành tấm vé đi tiếp.

Argentina đánh bại Cape Verde 3-2. Ảnh: Getty Images.

Sự thay đổi mạo hiểm và khoảnh khắc thiên tài của Messi

Bước vào trận đấu này, Lionel Scaloni đã thực hiện một cuộc thay đổi nhân sự quy mô lớn với 9 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận gặp Jordan. Những trụ cột như Cristian Romero, Lisandro Martinez, Rodrigo De Paul và đặc biệt là Lionel Messi đều ra sân ngay từ đầu nhằm sớm định đoạt thế trận.

Tuy nhiên, Cape Verde đã chứng minh tại sao họ là hiện tượng của giải đấu năm nay. Trong 15 phút đầu tiên, lối chơi pressing tầm cao và bọc lót kín kẽ của đội bóng áo xanh đã khiến hàng công Albiceleste hoàn toàn tê liệt. Messi gần như không có khoảng trống để xoay xở trước vòng vây của các hậu vệ đối phương.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 29 nhờ một pha dàn xếp mang đậm nhãn quan chiến thuật đỉnh cao. Từ phần sân nhà, trung vệ Lisandro Martinez thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Cape Verde. Lionel Messi thoát xuống đầy nhạy cảm, khống chế bóng gọn gàng trước khi dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Vozinha.

Messi mở tỷ số cho Argentina. Ảnh: Sky Sports.

Màn quật khởi của đại diện châu Phi

Dẫn trước 1-0 sau hiệp một, nhiều người tin rằng Argentina sẽ có một hiệp hai nhàn nhã. Tuy nhiên, Cape Verde đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ tại Miami. Phút 59, từ một pha phối hợp sắc nét bên cánh phải, đội trưởng Ryan Mendes kiến tạo thuận lợi để Deroy Duarte tung cú sút hiểm hóc đánh bại Emi Martinez, quân bình tỷ số 1-1.

Deroy Duarte gỡ hòa 1-1 cho đại diện châu Phi. Ảnh: Imago.

Bàn thua khiến Argentina bừng tỉnh. Lionel Scaloni lập tức tung Julian Alvarez và Nico Gonzalez vào sân để gia tăng sức ép. Dù Messi liên tục bắn phá khung thành đối phương, bao gồm cả cú đá phạt hàng rào đẳng cấp ở phút 72, nhưng sự xuất sắc của thủ môn 40 tuổi Vozinha đã kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Kịch tính trong hiệp phụ và tấm vé đi tiếp

Hiệp phụ thứ nhất chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số điên rồ. Phút 92, Lisandro Martinez đưa Argentina vượt lên dẫn trước sau pha kiến tạo bằng đầu của Mac Allister. Thế nhưng, Cape Verde một lần nữa khiến tất cả ngỡ ngàng khi Sidny Cabral thực hiện siêu phẩm sút xa ở phút 103, gỡ hòa 2-2.

Martinez ghi bàn thắng thứ 2 cho Argentina. Ảnh: Getty Images.

Phải đến phút 111, nút thắt của trận đấu mới được tháo gỡ. Từ quả phạt góc do Messi thực hiện, áp lực từ Romero đã khiến hậu vệ Diney bên phía Cape Verde lúng túng phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 3-2 cho các nhà đương kim vô địch.

Các cầu thủ Argentina ăn mừng bàn thắng thứ 3. Ảnh: Getty Images.

Lionel Messi xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận với điểm số 8.7 từ Fotmob. Dù đã 39 tuổi, siêu sao này vẫn tung ra tới 9 pha dứt điểm và tạo ra 3 cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Chiến thắng nhọc nhằn này giúp Argentina tiến vào vòng 1/8, nơi họ sẽ có màn đối đầu rực lửa với đội tuyển Ai Cập của Mohamed Salah.