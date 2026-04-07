Argentina 3-2 Cape Verde: Siêu phẩm chấn động và 120 phút nghẹt thở tại World Cup 2026 Nhà đương kim vô địch Argentina đã có một phen hú vía khi vất vả vượt qua "tí hon" Cape Verde với tỷ số 3-2, trong một trận đấu chứng kiến siêu phẩm sút xa đẹp nhất giải đấu.

Trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Argentina và Cape Verde đã diễn ra theo kịch bản mà ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất của đội bóng châu Phi cũng không dám mơ tới. Trước một Argentina hùng mạnh với dàn sao thượng hạng, Cape Verde không chỉ chơi sòng phẳng mà còn hai lần khiến mảnh lưới của Emiliano Martinez phải rung lên, trong đó có một siêu phẩm xứng đáng được ghi vào lịch sử giải đấu.

Cú sốc từ pha dàn xếp bài bản của "tí hon"

Bước vào trận đấu với vị thế cửa dưới hoàn toàn, Cape Verde đã chọn cách tiếp cận đầy chủ động thay vì chỉ biết co cụm phòng ngự. Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 58, xuất phát từ một pha vây ráp quyết liệt ngay bên phần sân đối phương. Đội bóng châu Phi cướp được bóng và tổ chức tấn công nhanh với độ chính xác cực cao.

Deroy Duarte, trong một tình huống xâm nhập vòng cấm thông minh, đã đón đường chuyền đúng tầm để tung cú dứt điểm chìm đầy hiểm hóc. Bóng đi xuyên qua hai chân của trung vệ Lisandro Martinez, khiến thủ thành Emiliano Martinez hoàn toàn bất ngờ và chỉ biết vào lưới nhặt bóng, san bằng tỷ số 1-1 cho Cape Verde.

Khoảnh khắc Deroy Duarte ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Cape Verde

Siêu phẩm nã đại bác làm câm lặng nhà đương kim vô địch

Dù bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, từ danh tiếng đến giá trị đội hình, Cape Verde đã thể hiện một tinh thần quật cường để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Khi Argentina vừa mới kịp vươn lên dẫn trước 2-1, những tưởng trật tự sẽ được thiết lập lại thì Jovane Cabral đã tạo nên một khoảnh khắc kỳ diệu.

Phút 103, tiền đạo đang chơi cho Estrela da Amadora tại Bồ Đào Nha có bóng bên hành lang cánh trái. Thay vì một quả tạt cầu may vào bên trong, Cabral quyết định thực hiện một pha đột phá táo bạo vào trung lộ và tung cú "nã đại bác" tầm xa. Trái bóng đi với quỹ đạo không thể cản phá, găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn xuất sắc nhất thế giới Emiliano Martinez.

Tuy nhiên, đỉnh cao của Cape Verde chỉ đến ở phút 103, thời điểm Jovane Cabral ghi siêu phẩm bên cánh trái

Khoảnh khắc thủ môn Martinez bay người "làm nền" cho siêu phẩm đẹp nhất World Cup 2026

Bàn thắng của Cabral không chỉ gỡ hòa 2-2 mà còn khiến cả khán đài như nổ tung. Đây được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất World Cup 2026, minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá châu Phi trên bản đồ thế giới.

Lời chia tay trong thế ngẩng cao đầu

Mặc dù không thể bảo toàn tỷ số và cuối cùng chấp nhận thất bại sát nút 2-3, hành trình của Cape Verde tại giải đấu năm nay vẫn là một câu chuyện cổ tích hiện đại. Từ việc vượt qua vòng bảng đến màn trình diễn quả cảm trong 120 phút trước nhà đương kim vô địch Argentina, đội bóng này đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ.

Dù nhận thất bại 2-3 chung cuộc, Cape Verde đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ World Cup trên đất Bắc Mỹ

Thất bại này không hề mang màu sắc bi kịch, bởi Cape Verde đã chứng minh rằng trong bóng đá, khoảng cách về đẳng cấp có thể được khỏa lấp bằng chiến thuật hợp lý và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Họ rời Bắc Mỹ với tư thế của những người hùng, để lại một di sản về niềm tin cho các đội bóng nhỏ tại những sân chơi lớn nhất hành tinh.