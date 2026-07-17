Argentina bảo toàn lực lượng cho chung kết World Cup; Tielemans lý giải việc chọn MU FIFA xác nhận không cấm thi đấu dàn sao Argentina trước trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Thị trường chuyển nhượng nóng lên với thương vụ Tielemans sang MU và tương lai của Vinicius tại Real Madrid.

Argentina đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử tại World Cup, nhưng niềm vui chiến thắng trước tuyển Anh ở bán kết đã bị phủ bóng bởi những tranh cãi chính trị. Dù vậy, những thông tin mới nhất từ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới sẽ giúp người hâm mộ xứ Tango thở phào nhẹ nhõm trước trận chung kết với Tây Ban Nha.

FIFA điều tra vụ biểu ngữ của Argentina: Không có án cấm tức thì

Sau màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Tam Sư, tâm điểm chú ý đổ dồn vào hành động ăn mừng của một nhóm cầu thủ Argentina. Lisandro Martinez, Enzo Fernandez và Giovani Lo Celso đã xuất hiện cùng biểu ngữ mang thông điệp "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Malvinas thuộc về Argentina). Đây là vấn đề địa chính trị nhạy cảm liên quan đến cuộc xung đột năm 1982 giữa Argentina và Vương quốc Anh.

Các cầu thủ Argentina ăn mừng với biểu ngữ gây tranh cãi

Theo nguồn tin từ đài phát thanh COPE, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã chính thức mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, nguyên tắc hành chính của FIFA quy định các án phạt liên quan đến hành vi chính trị thường không có hiệu lực ngay lập tức trừ khi mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa với việc dàn sao của HLV Lionel Scaloni vẫn hoàn toàn đủ điều kiện góp mặt trong trận tranh ngôi vương sắp tới. Các chế tài, nếu có, sẽ chỉ được áp dụng sau khi giải đấu kết thúc, chủ yếu là phạt hành chính hoặc treo giò ở các trận đấu quốc tế sau đó.

Nỗi đau của tuyển Anh và sự bảo vệ dành cho Thomas Tuchel

Thất bại 1-2 trước Argentina đã khiến giấc mơ vô địch của người Anh thêm một lần dang dở. Trong bối cảnh làn sóng chỉ trích hướng về HLV Thomas Tuchel, cựu tuyển thủ Andros Townsend đã đưa ra một góc nhìn chuyên môn sâu sắc hơn về thất bại này.

Townsend cho rằng vấn đề của Tam Sư nằm ở khả năng thực thi trên sân thay vì chiến thuật của chiến lược gia người Đức. Cụ thể, việc để thua trong hầu hết các pha tranh chấp trên không ngay trong vòng cấm địa là lỗi hệ thống của các cầu thủ phòng ngự. Khi những nguyên lý cơ bản của bóng đá không được đảm bảo, mọi sơ đồ chiến thuật đều trở nên vô nghĩa.

Thị trường chuyển nhượng: MU đón "máy quét" mới, Real bế tắc với Vinicius

Tại Old Trafford, Youri Tielemans đã chính thức lên tiếng về quyết định rời Aston Villa để gia nhập Manchester United. Ở tuổi 29, tiền vệ người Bỉ coi đây là cơ hội cuối cùng để vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. Tielemans nhấn mạnh sự tương đồng giữa tham vọng của bản thân và định hướng tái thiết của Quỷ đỏ là lý do chính dẫn đến bản hợp đồng này.

Trái ngược với sự suôn sẻ của MU, Real Madrid đang đối mặt với bài toán hóc búa mang tên Vinicius Junior. Nhà báo Ramon Alvarez De Mon tiết lộ khoảng cách giữa hai bên vẫn là con số 6-10 triệu euro tiền lương ròng mỗi năm. Trong khi đội bóng Hoàng gia giữ vững lập trường ở mức 20 triệu euro, phía Vinicius tin rằng tầm ảnh hưởng của anh xứng đáng với một con số đột phá hơn. Một cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Florentino Perez sẽ là chìa khóa để tháo gỡ nút thắt này.

Liverpool trói chân trụ cột tuyến giữa

Trong một diễn biến khác tại Premier League, Liverpool đã tiến rất gần đến việc hoàn tất gia hạn hợp đồng với Dominik Szoboszlai. Chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận một thỏa thuận miệng về hợp đồng 5 năm đã được thông qua. Đây là động thái chiến lược của The Kop nhằm xây dựng bộ khung ổn định dưới triều đại mới, khẳng định vị thế không thể thay thế của tiền vệ người Hungary tại Anfield.