Argentina chạm trán Tây Ban Nha: 5 điểm nóng định đoạt ngôi vương World Cup 2026 Cuộc thư hùng giữa Argentina và Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026 hứa hẹn kịch tính với màn đối đầu giữa ma thuật của Messi và hệ thống phòng ngự kỷ lục của La Roja.

Trận chung kết FIFA World Cup 2026 không chỉ là một trận đấu bóng đá, mà là đoạn kết rực rỡ cho một hành trình lịch sử. Tại đây, thế giới sẽ chứng kiến cuộc đụng độ giữa hai trường phái: một Tây Ban Nha thực dụng, kỷ luật và một Argentina đầy cảm hứng dưới sự dẫn dắt của Lionel Messi. Kết quả của cuộc thư hùng này sẽ được định đoạt bởi 5 điểm nóng chiến thuật then chốt trên sân.

Messi sẽ đối đầu dàn sao đẳng cấp của Tây Ban Nha. Ảnh: Opta.

1. Bức tường thép La Roja đối đầu ma thuật Lionel Messi

Hàng phòng ngự của Tây Ban Nha đang trình diễn một phong độ hủy diệt tại giải năm nay. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên giữ sạch lưới 6 trận trong một kỳ World Cup. Thủ thành Unai Simon từng duy trì chuỗi 649 phút liên tiếp không để thủng lưới, một con số vô tiền khoáng hậu minh chứng cho sự kiên cố của hệ thống phòng thủ châu Âu.

Tuy nhiên, đối thủ của họ là một Lionel Messi đang ở trạng thái thăng hoa nhất. Siêu sao người Argentina không chỉ duy trì bản năng sát thủ với cú hat-trick mở màn giải đấu, mà còn chuyển mình thành một kiến tạo gia đại tài. Với 12 đường chuyền dọn cỗ tính đến nay, Messi hiện độc chiếm đỉnh bảng xếp hạng kiến tạo trong lịch sử World Cup. Liệu kỷ luật của Tây Ban Nha có thể ngăn chặn được những khoảnh khắc xuất thần của El Pulga?

Messi đang là ngôi sao lớn nhất của Argentina. Ảnh: Getty Images.

2. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu trung tuyến

Khu vực giữa sân sẽ là nơi định đoạt nhịp độ trận đấu. Phía Tây Ban Nha, Rodri đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng giải đấu. Tiền vệ đang khoác áo Man City đã thiết lập kỷ lục mới với 655 đường chuyền thành công tại một kỳ World Cup, đồng thời sở hữu 34 lần thu hồi bóng, giúp La Roja hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát.

Argentina sẽ đối trọng bằng một tuyến giữa giàu sức chiến đấu và kỹ thuật. Alexis Mac Allister nổi lên như một "cỗ máy đánh chặn" với 33 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Sự kết hợp giữa Mac Allister, Enzo Fernandez và Rodrigo De Paul tạo nên một lá chắn thép, sẵn sàng bẻ gãy các đợt lên bóng của đối thủ ngay từ giữa sân.

3. Những quyết định nhân sự mang tính bước ngoặt

Cả hai huấn luyện viên đều đang đối mặt với những bài toán nhân sự đầy toan tính. Với HLV De la Fuente, ông phải lựa chọn giữa sự sáng tạo của Pedri hay sự cân bằng mà Fabian Ruiz mang lại. Trong khi đó, HLV Lionel Scaloni của Argentina đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn trên hàng công: một Julian Alvarez năng nổ trong pressing hay một Lautaro Martinez - "siêu dự bị" hiệu quả nhất giải với khả năng ghi bàn nhạy bén trong những phút cuối.

4. Bản lĩnh trong những phút bù giờ kịch tính

Hành trình tiến vào chung kết của cả hai đội đều mang đậm dấu ấn của tinh thần không bỏ cuộc. Argentina cho thấy sự lì lợm khi vượt qua các vòng knock-out đầy nghẹt thở, dù họ không dẫn trước đối thủ ở phút 90 trong bất kỳ trận đấu nào. Ngược lại, Tây Ban Nha cũng chứng minh DNA chiến thắng bằng những pha lập công muộn màng của Mikel Merino. Trong một trận chung kết có tính chất căng thẳng, đội nào giữ được sự tỉnh táo ở những giây cuối cùng sẽ chiếm ưu thế lớn.

5. Cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch châu lục

Yamal và Messi là tâm điểm của trận chung kết World Cup. Ảnh: FIFA.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, nhà đương kim vô địch EURO và Copa America chạm trán nhau tại một trận chung kết World Cup. Trận đấu này mang ý nghĩa như một phiên bản nâng cấp của Finalissima. Nếu Argentina bảo vệ thành công ngôi vương, họ sẽ giúp khu vực Nam Mỹ thu hẹp khoảng cách về số danh hiệu World Cup với châu Âu (11 so với 12). Lợi thế tâm lý đang nghiêng về La Albiceleste khi họ từng đăng quang Copa America 2024 ngay trên đất Mỹ, nơi diễn ra trận chung kết lịch sử này.